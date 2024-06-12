Вознесіння Господнє 2024: красиві привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 13 червня, православні українці відзначають свято Вознесіння Господнє, яке є одним з найбільш важливих свят для християн усього світу. Святкується на сороковий день після Великодня і відзначає восхід Ісуса Христа до Небесного престолу після Його воскресіння.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Вознесінням Господнім у віршах і прозі.
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
Вітаю вас від щирого серця, адже сьогодні настав благодатний, чудовий святковий день – Вознесіння Господнє! Нехай же він подарує вам все найпрекрасніше і чудове, що тільки можна собі уявити! Нехай все те, про що мріється, як можна швидше стане реальністю! Бажаю впевнено йти вперед і радіти життєвим досягненням!
***
У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи благими звістками, відкриваючи свою душу нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.
***
З Вознесінням Господнім! Хочу побажати вам миру і радості в душі, спокою і гармонії, затишку і тепла. Нехай ваш будинок буде осередком любові і благодаті. Бажаю вам відчуття причетності до чогось великого, важливого, чистому і справжньому! Нехай свято подарує багато радості і світла!
***
З Вознесінням Господнім вітаю весь християнський народ і хочу побажати благословенням у всьому, смирення, терпимості, життєвої мудрості, а ще даруєте частинку своєї душі оточуючим, адже так світ стане набагато душевніше і добрішим!
Листівки зі святом Вознесіння Господнє (зображення: ogo.ua)
Раніше ми писали про те, коли святкуватимемо Шавуот 2024, а також його історія та традиції.
Читайте також, коли буде Троїцька батьківська субота 2024, а також що треба зробити в цей день і що категорично заборонено.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".