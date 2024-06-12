Вознесіння Господнє 2024: красиві привітання у віршах і прозі

Красиві привітання у віршах

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

Привітання у прозі

Вітаю вас від щирого серця, адже сьогодні настав благодатний, чудовий святковий день – Вознесіння Господнє! Нехай же він подарує вам все найпрекрасніше і чудове, що тільки можна собі уявити! Нехай все те, про що мріється, як можна швидше стане реальністю! Бажаю впевнено йти вперед і радіти життєвим досягненням!

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У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи благими звістками, відкриваючи свою душу нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

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З Вознесінням Господнім! Хочу побажати вам миру і радості в душі, спокою і гармонії, затишку і тепла. Нехай ваш будинок буде осередком любові і благодаті. Бажаю вам відчуття причетності до чогось великого, важливого, чистому і справжньому! Нехай свято подарує багато радості і світла!

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З Вознесінням Господнім вітаю весь християнський народ і хочу побажати благословенням у всьому, смирення, терпимості, життєвої мудрості, а ще даруєте частинку своєї душі оточуючим, адже так світ стане набагато душевніше і добрішим!

Листівки до свята

Листівки зі святом Вознесіння Господнє (зображення: ogo.ua)