Вознесение 2022: какие молитвы нужно прочесть в праздник, чтобы семья имела счастье и достаток

Вознесение Господне является одним из наиболее важных праздников для христиан - отмечают его на 40-й день после Пасхи, а в 2022 году дата в православном календаре приходится на 2 июня. В храмах и церквях в этот день проводятся праздничные богослужения и верующие обязательно уделяют время для молитвы.
Какие молитвенные слова стоит произнести на Вознесение для счастья, здоровья членов семьи и достатка в доме - читайте в нашем материале ниже.
Молитвы на Вознесение рекомендуют читать в тишине утром, перед тем, как садиться за стол для трапезы. Также при этом лучше зажечь свечу. Но главное - чтобы слова шли от души и от всего сердца.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца!
В сей ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения Твоего земля празднует и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари, человецы славословят непрестанно, зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное, Ангели же веселятся, глаголюще:
Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани. Сей воистину Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим, восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе,
плотская и житейская отложити
попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха.
Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти
и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым
и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем Еже на небеса, с Пречистою Твоею плотию, Божественное Вознесение.
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив Небесным, вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже на вы.
Ранее мы рассказывали, как принято готовиться к празднику Вознесение Господне и какие традиции.
Напомним также, перед этим мы писали, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022 года.