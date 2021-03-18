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Аккаунт Миланы Маханец внезапно заблокировали. Ее 13-летнего бойфренда - тоже

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 18:42
Аккаунт Миланы Маханец внезапно заблокировали. Ее 13-летнего бойфренда - тоже В соцсети заблокировали скандальных юных блогеров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В социальной сети LIKEE заблокировали аккаунты 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пай из-за скандального контента, который они публиковали и это вызвало громкий скандал.

Об этом заявил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы социальные сети сознательно относились к контенту, который в них распространяется, в частности контента с участием детей.

"После инцидента, который получил резонанс, аккаунты "юных блогеров" в сети LIKEE заблокирован. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом", - написал Кулеба.

Он также отметил, что все социальные сети, которыми пользуются дети, должны тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент сильно влияет на них.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Супер, так и должно быть;
  • Еще Tik Tok необходимо заблокировать;
  • Всегда будут такие моменты ... На самом деле удивляет, что является соцсети для детей ... детство в телефоне - это плохо;
  • Только родители должны ответить за такое поведение своих детей!! Тем более, когда педофелия в стране и все дети живут в страхе!
  • Уже и сеть заблокировала аккаунт "малолетних влюбленных". Сложно понять маму, которая не видит ничего такого;
  • Я вообще не очень понимаю для чего малолетним смартфоны, они еще толком писать или читать не умеют, а уже со смартфонами;
  • Нужно родителей привлечь к ответственности.

Напомним, мать скандальной 8-летней блогерши натравила поклонников дочери на Николая Кулебу в Instagram. Женщина призвала устроить флуд на его странице.

Мы также писали о том, что мама 8-летней Миланы высказалась о романе дочки с 13-летним блогером. Женщина уверяет, что настоящих отношений у детей нет, а Паша относится к девочке как к своей сестре.

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