Возможны даже заморозки: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается прохладная, дождливая и нестабильная. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Погода снова повернет в сторону тепла только после 18 апреля. До этого в Украине ожидается низкая температура воздуха, дожди, грози и местами штормовой шквальный ветер. В начале следующей недели, по прогнозу Диденко, возможны даже заморозки.

"В начале следующей недели, 15 и 16 апреля, в ночные часы в западных областях Украины и на севере возможны заморозки. В общем будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10 +14 градусов. Дожди в понедельник и вторник пройдут только на востоке и юге Украины", - сообщила синоптик.

В среду, 17 апреля в Украине установится сухая погода, немного покапает только на юге, а в четверг, 18 апреля, начнется потепление.

"17 апреля влажная погода ожидается на юге, а 18 апреля всю Украину охватит солнце, поднимется температура воздуха на 2-5 градусов. Из интересных метеонюансов – 16 и 17 апреля порывы ветра могут достигать штормовых", - отметила синоптик.

Карта погоды

В столице на следующей неделе будет сухо, но прохладно, а потепление ожидается во второй половине недели.

"На следующей неделе в Киеве будет преобладать сухая солнечная погода с постепенным повышением температуры воздуха до +12 +15 градусов", - рассказала Диденко и добавила, что такая нестабильная погода характерна для весенней поры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала неблагоприятный прогноз погоды до конца недели.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на лето и предупредили, что теплый период будет коротким.