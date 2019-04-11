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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Новости » Общество    11.04.2019 - 13:34
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ближайшее время ожидается дождливая погода

Погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепление следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Она отмечает, что в пятницу в Украине продолжатся дожди в течение всего дня. Только в западных областях днем ожидается прекращение осадков.

Ветер будет порывистым. Температура воздуха ожидается низкой на Западе и Севере, а также в Винницкой и Черкасской области, днем +8+12 градусов.
На остальной территории еще побудет тепло, +13+18, а в Луганской области - до +20 градусов.

В Киеве 12 апреля - временами дождь, ветрено, +8, +9 градусов.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Ранее сообщалось, что погода 11 апреля будет теплой, однако во всех областях ожидаются дожди. Местами, кроме западных и северных областей, ожидаются грозы.

Сегодня также ожидается снижение температуры воздуха. В западных областях будет холоднее, +8-13 градусов, а в северных ожидается +11-16 градусов.

РБК-Украина писало, что погода в Украине существенно ухудшится в первую половину следующей недели, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.

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