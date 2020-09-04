Возможны острые ситуации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, для кого 4 сентября станет удачным и позитивным днем

Гороскоп на пятницу, 4 сентября, гласит о том, что последний рабочий день на этой неделе будет очень напряженным, насыщенным и активным. Всем представителям зодиакального созвездия стоит следить за своими эмоциями и избегать конфликтных ситуаций.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в пятницу, 4 сентября, и сообщили, кому звезды приготовили сюрприз в этот день. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен. Будьте смелее и решительнее, у вас наступает идеальный период для воплощения своих целей. В финансовой сфере будьте осторожны – не давайте в долг и не совершайте крупные покупки. Вечер проведите с друзьями.

Телец. Звезды сулят день полный удовольствия. Вы успеете и поработать, и восстановить силы. Возможны интересные предложения по работе – обратите внимание. В острой ситуации постарайтесь разобраться на свежую голову. В отношениях с партнером ожидайте полную гармонию.

Близнецы. День будет насыщен событиями, приятными, которые принесут удовольствие и дадут силы двигаться дальше. Возможны острые ситуации, которые придется решать быстро. Постарайтесь сегодня не думать только о себе, чтобы избежать конфликтов.

Рак. Прекрасный день для любых начинаний. У вас будет достаточно уверенности в себе, энергии и вы сможете сделать все, что запланировали. Не отказывайтесь сегодня от общения и встреч. В любви звезды сулят полное взаимопонимание и гармонию. Возможны новые знакомства.

Лев. Хороший день для обсуждения проектов, подписания договоров и заключения сделок. Не сорите сегодня деньгами, не давайте в долг и сдержитесь от крупных покупок. Уделите время здоровью и займитесь физическими нагрузками.

Дева. Будьте осторожны сегодня, так как день может омрачиться конфликтом или большой ссорой с родственниками. Негатив может повлиять на все сферы жизни, постарайтесь держать себя в руках и контролировать свои слова и эмоции. Финансовые операции и дела с недвижимостью отложите на другой день.

Весы. Порадуйте себя сегодня чем-то приятным – массаж, спа, встреча с друзьями, кино, небольшая покупка. Заводите сегодня новые знакомства и постарайтесь побольше общаться, можете сходить на собеседование – все будет удачным.

Скорпион. Не совершайте сегодня резких телодвижений, так как можете получить совершенно не тот результат, которого вы ожидаете. Вам будет неловко, в голове будут путаться мысли, а неуверенность сведет все старания на нет. Просто переждите этот период и займитесь тем, что у вас получается хорошо.

Стрелец. Принимайте сегодня смелые решения и беритесь за новые задачи. Все, что связано с профессиональной сферой – будет иметь успех. Можете рассчитывать на поддержку коллег и начальства. В любовной сфере может быть спад и потеря влечения, но это ненадолго. Возможна потеря объективности по отношению к близким.

Водолей. Звезды сулят сегодня переговоры, важные встречи, заключение контрактов. Постарайтесь держать эмоции под контролем, используйте рациональность и руководствуйтесь только своим мнением. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.

Рыбы. Хороший день, чтобы провести переговоры, начать новый проект, связанный с творчеством и получить удовольствие от своей успешности. Возможны неожиданные, но приятные знакомства. Мелкий конфликт может перерасти в ссору, будьте терпимее с теми, кто вам дорог. Проявите нежность, а вечер уделите себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали прогноз на сентябрь и сообщили, какие важные перемены ждут всех нас.