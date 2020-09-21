Швыряли таблетки и не было воды: киевлянка рассказала, как лечат от COVID-19 в Александровской больнице

Киевлянка рассказала, как лечат от коронавируса в Александровской больнице (Коллаж РБК-Украина)

Жительница Киева попала в Александровскую больницу на две недели с COVID-19

Киевлянка Елена Герасимова попала с тяжелой формой коронавируса в Александровскую больницу. Ее болезнь длилась около месяца, из которых две недели она находилась под наблюдением врачей.

Герасимова вела хронологию своей болезни на странице в Facebook и подробно описывала, как и чем лечили пациентов с COVID-19, как к больным относился медицинский персонал и почему катастрофически не хватало кислорода для всех.

23 августа

После недели безрезультатной антибиотикотерапии пришлось госпитализироваться. ПЦР сделали. Через 5 часов результат – коронавирус.

24 августа

Медсестра сортировочного отделения в комбинезоне открывает двери в палату и со словами "это ваш антибиотик" швыряет таблетку на кровать и быстро закрывает дверь. Затем снова открывает: "А это жаропонижающее", – бросает вторую таблетку и быстро закрывает дверь. (Убегает)...

Первый день работы 1-й урологии, которая перепрофилирована под COVID. Вечером отделение сидит без еды. Забыли.

Дежурный врач: "Я вообще уролог. Все вопросы к инфекционисту, он сейчас придет" (конечно, его не было)...

Инфекциониста второй день нет. Мужчины грозятся идти на Банковую. Наши снимки за сутки никто не смотрел (кто бы в этом сомневался)...

На 20 больных в отделении трехлитровый чайник. По 150 граммов пойла на нос. Учитывая, что у большинства родные тоже болеют, то питьевой воды негде взять.

Несмотря на то, что на 2-3 комнаты отдельный санузел, там отсутствует горячая вода.

25 августа

13 часов дня. У меня уже 38. Утром нам:

– не мерили кислород и давление.

– не приносили таблетки на день.

– ни делали укол гепарина...

16:00. Был обход. Правосторонняя пневмония. Температура 38,6. Перевели в инфекционное. Даже прикрепили врача. Температура после жаропонижающей капельницы 39,4. Немного подышала кислородом...

21:00. Температура чуть спала. Палаты оборудованы кислородом. Есть чайник и горячая вода. Палата-бокс на двоих. Выходить в коридор нельзя. Из минусов – отсутствует холодильник. Но есть тревожная кнопка. В целом – разница космическая.

Сегодня дали две котлеты – на обед и на ужин.

26 августа

2-е инфекционное отделение. Сатурация на нижней границе допустимого, поэтому периодически прикладываюсь к маске с кислородом, как пьяница к бутылке. Назначили еще одну капельницу с антибиотиком и укололи дексаметазон.

Сегодня десятый день болезни. Считается, что эти дни будут кризисными. Из смешного – моя соседка по палате, которая лежит с двусторонней "ковидной" пневмонией, не верит в COVID-19.

28 августа

Два раза ходила с четвертого на третий этаж и обратно. Вниз норм, вверх впечатление, что перекрыли воздух. Сразу приступ кашля и хватание маски с кислородом.

30 августа

14 день болезни, 7 день в больнице. Вирус понемногу отступает. Температура второй день не поднимается выше 37. Страшная слабость и ночной пот. 2-3 футболки за ночь – обычная норма.

Пробую дыхательную гимнастику – пока ничего существенного не выходит. Но уже чаще могу вдохнуть полной грудью. Большую часть времени (кроме ночи) на кислороде. За неделю в больнице состояние существенно улучшилось. Все капельницы с антибиотиками пока при мне.

1 сентября

Пришел второй рентген – воспаление таки двустороннее. Хотя объективно хрипов прослушивается меньше. Уменьшили количество инъекций дексаметазона.

4 сентября

Еще вчера утром все было ок. Но уже к вечеру мне прострелило всю левую половину туловища от головы до поясницы. Боль была такой, что вдохнуть-выдохнуть было невозможно. Полное впечатление поломанных ребер...

Утром пришел вчерашний тест ПЦР. Он до сих пор был положительным. В дополнение на рентгене оказался плеврит и скопление жидкости в правом легком.

Но оставаться хотя бы еще на один день было бы самоубийством. Поэтому я подписала все свои обязательства и с выпиской и набором рекомендаций вечером оказалась дома.

Далее снова к семейному – сделать ПЦР и через 10 дней контрольный рентген. На этом мое пребывание в больнице закончилось, чего не скажешь о "ковиде". Впереди завершение лечения и восстановление.

9 сентября

Сегодня на кислородных аппаратах находится менее 25% госпитализированных. И это не потому, что все остальные не нуждаются в кислороде. Это потому, что для всех остальных его нет.

Как человек, который почти 2 недели находился в больнице, хочу объяснить, что все, кого госпитализируют с ковидом, имеют воспаление легких (в основном двустороннее). У меня была полисегментарная пневмония. Это означает, что в легких не единственный очаг воспаления, а множественные точки или области.

Поэтому все пациенты должны иметь доступ к кислороду. Они сами регулируют время ношения маски – или это периодически в течение суток, или маска должна быть на лице постоянно, включая ночной сон.

19 сентября Герасимова написала, что повторный тест показал у нее отсутствие COVID-19 и она написала пост с благодарностью врачам Александровской больницы, родственникам и друзьями.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач объяснила, почему коронавирус поражает всех больных по-разному.

А также рассказывали о том, что медики объяснили, чем отличаются симптомы COVID-19 от гриппа.