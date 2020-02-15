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Есть возможности для Украины: Милованов угодил в скандал из-за коронавируса в Китае (видео)

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 19:52
Есть возможности для Украины: Милованов угодил в скандал из-за коронавируса в Китае (видео)
Тимофей Милованов (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Милованов на ток-шоу у Савика Шустера прокомментировал остановку китайских заводов из-за эпидемии

Тимофей Милованов рассказал о возможности Украины повысить экспорт из-за остановки заводов в Китае, где бушует новый убийственный коронавирус COVID-19. При этом глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства признал, что говорить такое стоит осторожно.

Высказывание чиновника прозвучало в прямом эфире на ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

"На самом деле здесь есть определенные возможности для Украины. Я бы даже сказал, что... ну так нельзя говорить, потому что у наших друзей эпидемия... но то, что у них останавливается производство в том числе для нас важно, потому что Китай сейчас будет потреблять меньше продуктов металлургии", - заявил министр.

Милованов отметил, что главной причиной уменьшения производства в этом году металлургической промышленностью в мире является то, что Китай производил больше.

"Вот именно тот факт, что в определенных провинциях те заводы могут остановиться, дает возможность нам повысить экспорт, потому что мир будет замещать производство тех заводов через производство в других местах", - сказал глава Минэкономики.

При этом ведущий Савик призвал чиновника поостеречься от подобных скандальных высказываний: "Давайте так не будем говорить, потому что вас еще будут цитировать где-нибуть на английском языке, и это будет звучать не очень хорошо".

Впрочем, Миловано решил продолжить тему.

"Но мы должны помнить, что Китай - это действительно экономика производящая, а потребляют экономики в целом в мире другие. И для нас это определенное изменение", - закончил мысль министр.

Видео: Тимофей Милованов рассказал о пользе для Украины остановки китайских заводов из-за эпидемии коронавируса

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Новости Украины Савик Шустервирусэкономика УкраиныТимофей Милованов
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