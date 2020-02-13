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Это маркетинговый ход: депутат от "Слуги народа" рассказала о происхождении коронавируса

STYLERЖизнь    13.02.2020 - 15:09
Это маркетинговый ход: депутат от "Слуги народа" рассказала о происхождении коронавируса
Нардеп от "Слуги народа" назвала коронавирус маркетинговым ходом (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, по какой цене купила респираторы

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что смертельный вирус из китайской провинции Ухань – это маркетинговый ход. Она отметила, что на всякий случай запаслась респираторами, которые купила по 150 гривен за штуку.

Как рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" в комментарии для телеканала "Наш", мнение в Верховной Раде по поводу коронавируса из Китая резко разделились.

"Депутаты нашей фракции разделились. Одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок", - рассказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что на всякий случай уже запаслась респираторами, которых купила в количестве 10 штук.

"Я принадлежу во второй категории и считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами. Купила 10 штук по 150 гривен", - добавила нардеп.

Она отметила, что прочитала интервью с министром охраны здоровья Украины, где сказано, что все украинские больницы должны самостоятельно запастись необходимыми средствами защиты на случай появления коронавируса.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется в ситуации с коронавирусом на "а вдруг пронесет" – отметила Василевская-Смаглюк.

Нардеп от "Слуги народа" сделала заявление о коронавирусе

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Новости Украины нардепвирусСлуга народа
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