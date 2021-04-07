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Возможна ли исповедь онлайн: в ПЦУ дали ответ украинцам

Автор: Людмила Жукова

Многих верующих украинцев волнует вопрос, могут ли они во время пандемии исповедоваться онлайн. На этот вопрос ответил архиепископ Евстратий Зоря, который является спикером ПЦУ.

Свое мнение священнослужитель озвучил "Укринформу".

"По моей точке зрения, которая обусловлена ​​как догматическим учением, так и практикой, исповедь как таинство не должна осуществляться онлайн. Это таинство, которое предусматривает личное общение духовника и кающегося грешника, и это общение должно быть вполне конфиденциальным, без возможности вмешательства любого постороннего. Ни одно средство дистанционной коммуникации не дает гарантии, что в это общение никто не вмешается. Поэтому я считаю возможным проводить онлайн духовное общение, разговоры, в том числе грехов и покаяния, но само таинство должно происходить только лично", - отметил владыка.

Архиепископ отметил, что покаяние возможно не только при исповеди, но и при ежевечерней молитве Богу.

"Поэтому человек, который чувствует потребность в покаянии, может и должен открыть свое сердце перед Богом во всяком месте, где он сейчас находится, и найти возможность принять личное участие в таинстве при первой же для этого возможности", - отметил владыка.

В ПЦУ также рассказали, что сейчас чествования святынь в храмах происходит через поклонение - а не целование. К слову, во время обряда причастия используется не ложка, а специальный сосуд - дискос.

Как мы писали ранее, священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики.

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