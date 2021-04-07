Возможна ли исповедь онлайн: в ПЦУ дали ответ украинцам

"По моей точке зрения, которая обусловлена ​​как догматическим учением, так и практикой, исповедь как таинство не должна осуществляться онлайн. Это таинство, которое предусматривает личное общение духовника и кающегося грешника, и это общение должно быть вполне конфиденциальным, без возможности вмешательства любого постороннего. Ни одно средство дистанционной коммуникации не дает гарантии, что в это общение никто не вмешается. Поэтому я считаю возможным проводить онлайн духовное общение, разговоры, в том числе грехов и покаяния, но само таинство должно происходить только лично", - отметил владыка.

Архиепископ отметил, что покаяние возможно не только при исповеди, но и при ежевечерней молитве Богу.

"Поэтому человек, который чувствует потребность в покаянии, может и должен открыть свое сердце перед Богом во всяком месте, где он сейчас находится, и найти возможность принять личное участие в таинстве при первой же для этого возможности", - отметил владыка.

В ПЦУ также рассказали, что сейчас чествования святынь в храмах происходит через поклонение - а не целование. К слову, во время обряда причастия используется не ложка, а специальный сосуд - дискос.