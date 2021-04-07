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Чи можлива сповідь онлайн: у ПЦУ дали відповідь українцям

Автор: Людмила Жукова

Багатьох віруючих українців хвилює питання, чи можуть вони під час пандемії сповідатися онлайн. На це питання відповів архієпископ Євстратій Зоря, який є спікером ПЦУ.

Свою думку священнослужитель озвучив "Укрінформу".

"З моєї точки зору, яка обумовлена як догматичним вченням, так і практикою, сповідь як таїнство не повинна здійснюватися онлайн. Це таїнство, яке передбачає особисте спілкування духівника і грішника, що кається, і це спілкування має бути цілком конфіденційних, без можливості будь-якого стороннього втручання. Жоден засіб дистанційної комунікації не дає гарантії, що це спілкування ніхто не втрутиться. Тому я вважаю можливим проводити онлайн духовне спілкування, розмови, у тому числі гріхів і покаяння, але саме таїнство має відбуватися тільки особисто", - зазначив владика.

Архиєпископ зазначив, що покаяння можливе не тільки при сповіді, але і при щоденної молитви Богу.

"Тому людина, яка відчуває потребу в покаянні, може і повинен відкрити своє серце перед Богом у всякому місці, де він зараз перебуває, і знайти можливість взяти особисту участь у таїнстві при першій же можливості", - зазначив владика.

В ПЦУ також розповіли, що зараз вшанування святинь в храмах відбувається через поклоніння - а не цілування. До речі, під час обряду причастя використовується не ложка, а спеціальний посудину - дискос.

Як ми писали раніше, священик ПЦУ розповів, в яку дату повинні святкувати Великдень православні і католики.

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