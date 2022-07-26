Возьмите три баклажана и два перца: обалденная закуска в три шага

Ингредиенты:

Баклажаны - 600 г

Перец - 500 г

Растительное масло

Чеснок - 3 зубчика

Для маринада: растительное масло - 4 ст. л., сахар - 1 ст. л., соль - 1 ч. л., уксус 9% - 2 ст. л., чеснок - 3 зубчика, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте баклажаны на кусочки. Добавьте растительное масло и перемешайте. Смажьте перец растительным маслом.

Запеките баклажаны 15-20 минут, перец 25-30 минут при температуре 200 градусов. Положите перец в пакет и оставьте на 10 минут (чтобы кожица легко отходила от мякоти перца).

Для маринада смешайте растительное масло, сахар, соль, уксус и черный молотый перец. Добавьте в маринад сок из запеченного перца. Нарежьте чеснок на тонкие ломтики.

Выложите баклажаны, чеснок, перец слоями. Залейте маринадом. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, периодически аккуратно перемешивая.