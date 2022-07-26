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Возьмите три баклажана и два перца: обалденная закуска в три шага

Коллаж РБК-Украина: Закуска из баклажанов и перцев
Автор: Светлана Мащенко

Летняя закуска из баклажанов и перцев точно придется вам по вкусу. Готовить блюдо очень просто: нарезали, запекли, замариновали!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Баклажаны - 600 г
  • Перец - 500 г
  • Растительное масло
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Для маринада: растительное масло - 4 ст. л., сахар - 1 ст. л., соль - 1 ч. л., уксус 9% - 2 ст. л., чеснок - 3 зубчика, черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Нарежьте баклажаны на кусочки. Добавьте растительное масло и перемешайте. Смажьте перец растительным маслом.

Запеките баклажаны 15-20 минут, перец 25-30 минут при температуре 200 градусов. Положите перец в пакет и оставьте на 10 минут (чтобы кожица легко отходила от мякоти перца).

Для маринада смешайте растительное масло, сахар, соль, уксус и черный молотый перец. Добавьте в маринад сок из запеченного перца. Нарежьте чеснок на тонкие ломтики.

Выложите баклажаны, чеснок, перец слоями. Залейте маринадом. Накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, периодически аккуратно перемешивая.

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Также появился рецепт баклажанов, консервированных в аджике.

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