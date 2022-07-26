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Візьміть три баклажани і два перці: смачнюща закуска в три кроки

Колаж РБК-Україна: Закуска з баклажанів і перців
Автор: Світлана Мащенко

Літня закуска з баклажанів і перців точно прийдеться вам до смаку. Готувати страву дуже просто: нарізали, запекли, замаринували!

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 600 г
  • Перець - 500 г
  • Рослинна олія
  • Часник - 3 зубчики
  • Для маринаду: рослинна олія - 4 ст. л., цукор - 1 ст. л., сіль - 1 ч. л., оцет 9% - 2 ст. л., часник - 3 зубчики, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Наріжте баклажани на шматочки. Додайте рослинна олію і перемішайте. Змастіть перець олією.

Запечіть баклажани 15-20 хвилин, перець 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Покладіть перець в пакет і залиште на 10 хвилин (щоб шкірка легко відходила від м'якоті перцю).

Для маринаду змішайте рослинну олію, цукор, сіль, оцет і чорний мелений перець. Додайте в маринад сік із запеченого перцю. Наріжте часник на тонкі скибочки.

Викладіть баклажани, часник, перець шарами. Залийте маринадом. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години, періодично акуратно перемішуючи.

Раніше ми писали, як правильно приготувати плов, щоб він не перетворився на розмазню.

Також з'явився рецепт баклажанів, консервованих в аджиці.

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