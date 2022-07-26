Візьміть три баклажани і два перці: смачнюща закуска в три кроки

Інгредієнти:

Баклажани - 600 г

Перець - 500 г

Рослинна олія

Часник - 3 зубчики

Для маринаду: рослинна олія - 4 ст. л., цукор - 1 ст. л., сіль - 1 ч. л., оцет 9% - 2 ст. л., часник - 3 зубчики, чорний мелений перець - за смаком

Покрокове приготування

Наріжте баклажани на шматочки. Додайте рослинна олію і перемішайте. Змастіть перець олією.

Запечіть баклажани 15-20 хвилин, перець 25-30 хвилин при температурі 200 градусів. Покладіть перець в пакет і залиште на 10 хвилин (щоб шкірка легко відходила від м'якоті перцю).

Для маринаду змішайте рослинну олію, цукор, сіль, оцет і чорний мелений перець. Додайте в маринад сік із запеченого перцю. Наріжте часник на тонкі скибочки.

Викладіть баклажани, часник, перець шарами. Залийте маринадом. Накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години, періодично акуратно перемішуючи.