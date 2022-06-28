UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возьмите крылышки и приготовьте вкуснятину в духовке: простой рецепт курятины в глазури

Скриншот: Куриные крылышки в духовке
Автор: Светлана Мащенко

Куриные крылышки в духовке можно готовить разными способами. Это беспроигрышный и бюджетный вариант мясного блюда, а если сделать их в глазури, вы получите невероятную вкуснятину!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки - 1 кг
  • Соль - 1 ч. л.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.
  • Копченная паприка - 1 ч. л.
  • Сушеный чеснок - 1 ч. л.
  • Кориандр - 1/3 ч. л.

Для глазури:

  • Томатный соус или кетчуп - 60-70 г
  • Мед - 1 ч. л.
  • Сливочное масло - 20 г

Пошаговое приготовление крылышек

  1. Помойте куриные крылышки и просушите их бумажными полотенцами.
  2. Добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и кориандр.
  3. Выпекайте 30 минут при 200 градусах.
  4. Для глазури смешайте томатный соус, мед и сливочное масло, проварите 1 минуту.
  5. Залейте куриные крылышки глазурью, перемешайте.

Ранее мы писали также, как приготовить домашние бульонные кубики.

Также кулинар рассказала про рецепт ленивого пирога из лаваша.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты