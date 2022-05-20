Возмещение за разрушенное имущество во время войны: куда подать заявление

Украинцы, чье жилье было разрушено российскими оккупантами, смогут получить компенсацию. Однако, перед тем, как осуществлять фиксацию убытков от оккупантов, стоит убедиться, что это безопасно для жизни и здоровья.

О том, как действовать в такой ситуации, рассказала телеведущая канала СТБ Надежда Матвеева.

Что делать, если ваш дом разрушили во время войны

По ее словам, чтобы после войны получить возмещение убытков, нужно сделать на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома. Важно, чтобы в кадре были также соседские помещения, магазины или еще какие-то здания. Фото стоит делать панорамными.

Также во время записи видео назовите свои имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажите паспорт, время на часах и опишите, что произошло и что именно разрушено. К тому же обязательно наведите камеру на себя, покажите лицо.

Телеведущая говорит, если есть возможность, то стоит попросить описать состояние имущества соседей или представителя общины. В частности, пусть они тоже назовут вас, адрес, место происшествия и что именно произошло.

Кроме того, если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, тогда запросите у них акт или его копию. Нужно хотя бы сфотографировать его, чтобы был его номер и реквизиты.

К тому же ж, если пожар или обвал дома фиксировали СМИ, то сохраните ссылки на сюжеты, сделайте скриншоты и фото.

Как зафиксировать убытки

Матвеева отмечает, что убытки можно зафиксировать также из-за нескольких онлайн-ресурсов:

приложение "Дия";

сайт dokaz.gov.ua;

сайт "Россия заплатит";

чат-бот в Telegram @Damage_in_ua_bot.

Также, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения фиксируйте и присылайте доказательства:

сайт warcrimes.gov.ua;

чат-бот в Telegram @tribunal_ua_bot.

"Сейчас собирайте доказательства и надежно храните их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы или Украина, или Россия (путем репараций) обязательно все возместит", - говорится в сообщении.