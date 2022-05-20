ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возмещение за разрушенное имущество во время войны: куда подать заявление

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 19:43
Возмещение за разрушенное имущество во время войны: куда подать заявление Как получить возмещение х азрушенное оккупантами имущество (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцы, чье жилье было разрушено российскими оккупантами, смогут получить компенсацию. Однако, перед тем, как осуществлять фиксацию убытков от оккупантов, стоит убедиться, что это безопасно для жизни и здоровья.

О том, как действовать в такой ситуации, рассказала телеведущая канала СТБ Надежда Матвеева.

Что делать, если ваш дом разрушили во время войны

По ее словам, чтобы после войны получить возмещение убытков, нужно сделать на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома. Важно, чтобы в кадре были также соседские помещения, магазины или еще какие-то здания. Фото стоит делать панорамными.

Также во время записи видео назовите свои имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажите паспорт, время на часах и опишите, что произошло и что именно разрушено. К тому же обязательно наведите камеру на себя, покажите лицо.

Телеведущая говорит, если есть возможность, то стоит попросить описать состояние имущества соседей или представителя общины. В частности, пусть они тоже назовут вас, адрес, место происшествия и что именно произошло.

Кроме того, если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, тогда запросите у них акт или его копию. Нужно хотя бы сфотографировать его, чтобы был его номер и реквизиты.

К тому же ж, если пожар или обвал дома фиксировали СМИ, то сохраните ссылки на сюжеты, сделайте скриншоты и фото.

Как зафиксировать убытки

Матвеева отмечает, что убытки можно зафиксировать также из-за нескольких онлайн-ресурсов:

Также, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения фиксируйте и присылайте доказательства:

"Сейчас собирайте доказательства и надежно храните их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы или Украина, или Россия (путем репараций) обязательно все возместит", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для компенсации ущерба за уничтоженный бизнес во время войны.

Также мы писали, как правильно действовать при потере имущества в результате военной агрессии.

Кроме того, читайте, кто вправе получить первоочередное возмещение за разрушенное имущество.

Читайте РБК-Украина в Google News
война
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество