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Біля Нових Санжар діти зґвалтували 4-річну дівчинку

Полтавська область, Середа 26 серпня 2020 13:56
Біля Нових Санжар діти зґвалтували 4-річну дівчинку
У Полтавській області діти зґвалтували маленьку дівчинку (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Малолітні 10-11 років жорстоко познущалися над маленькою дівчинкою

Під Новими Санжарами кілька неповнолітніх дітей підозрюються у зґвалтування чотирирічної дівчинки. З заявою про такий дикий злочин до поліції Полтавської області звернулася мама постраждалої дитини.

Подія сталася у одному з сіл Новосанжарського району.

"Мати дівчинки 2016 року народження звернулася до лікарні через вчинення насильства над її донькою, наслідком якого стало травмування дитини", - пише УНН.

Лікарі відразу повідомили про цей випадок до поліції. Правоохоронці протягом короткого часу встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні малолітні місцеві жителі, яким лише по 10-11 років.

"Заява до поліції надійшла учора. Відомості про подію були відразу внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань Новосанжарським відділом поліції. В рамках ЄРДР встановлюються всі обставини цієї події, та коло дітей, які можуть бути причетними до цього", - прокоментували в поліції Полтавщини інтернет-виданню "Коло".

Наразі проводиться перевірка і з'ясовуються всі обставини злочину, вчиненого неповнолітніми ґвалтівниками.

Раніше ми писали, що відомого українського фотографа підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.

Також нещодавно повідомлялося про те, що у Миколаєві 17-річна дівчина б'є дівчаток-підлітків, а решта однолітків знімають все на відео.

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