Возле Администрации президента на жилой дом упал экскаватор (фото)

В центре Киева, на улице Круглоуниверситетской, 7, произошло необычное ЧП. На жилой дом упал строительный экскаватор. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе Печерской районной государственной администрации.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 августа. Огромный экскаватор со строительной площадки Linden упал на жилой дом. Как отмечают в Печерской РГА, пострадавших в результате происшествия нет.

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На Круглоуниверситетскую прибыла полиция и сотрудники КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Печерского района". Дому были нанесены повреждения и как сообщили в РГА, все убытки будут возмещены после составления акта.

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

"Повреждения, которые были нанесены дому коммунальной формы собственности, будут возмещены после составления соответствующих актов специалистами коммунальных предприятий", - сказано в сообщении.

В центре Киева экскаватор упал на жилой дом (фото: pechersk.kyivcity.gov.ua)

На данный момент устанавливаются причины падения экскаватора, а также проводится поиск ответственных за инцидент.

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