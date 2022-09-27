Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити на свято, традиції

27 вересня щороку в Україні православна церква відзначає Воздвиження Хреста Господнього. Це свято належить до 12 великих свят Східної Церкви і має один день передсвята та 7 днів на свято.

Про всі традиції та заборони цього свята, читайте в матеріалі Styler.

Напередодні свята у церквах та храмах посередині зали встановлюється хрест. Під ним проводяться Всеношне чування і літургія, а в день урочистостей віруючі цілують святиню і проходять обряд помазання освяченою олією, олією.

У день свята заведено дотримуватися посту на знак поваги до поневірянь і мук Христа. Через те, що урочистість традиційно збігається зі збиранням урожаю капусти, на стіл часто подають пироги з нею. А от м'яса та риби серед святкових страв не повинно бути.

Згадуючи чудодійні властивості Животворчого Хреста, віруючі моляться за зцілення недуг, навіть тих, що вважаються невиліковними. Багато хто просить про звільнення від хронічних хвороб, деякі жінки звертаються до молитов від безпліддя.

Головні традиції цього свята

У церквах, що будуються, до свята приурочують підняття хрестів.

У свято також заведено тримати піст, відмовляючись від їжі тваринного походження.

Цього дня готували капусту на зиму, а також готували страви з капустою.

Що не можна робити у цей день