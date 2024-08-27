Воздвиження Хреста Господнього: головні заборони і традиції великого свята

Воздвиження Хреста Господнього належить до 12 великих свят Східної Церкви та відзначається з особливою урочистістю. Свято має один день передсвята та продовжується сім днів, протягом яких віряни дотримуються традицій і заборон, що символізують значущість цієї події.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на яку дату припадатиме велике свято за новим календарем, а також головні заборони і традиції.
Воздвиження Хреста Господнього за новим церковним календарем відзначається 14 вересня. Це свято є важливим етапом в літургійному році, присвяченим особливій релігійній події.
До календарної реформи святкування припадало на 27 вересня.
На Воздвиження Хреста Господнього важливо дотримуватися певних обмежень. Цей святковий день пов’язаний із глибокими релігійними традиціями, тому варто бути уважним і уникати дій, які можуть принести нещастя або негативні наслідки.
Що саме не слід робити:
Дотримання цих традицій допоможе підтримати спокій і гармонію в цей важливий день.
Традиції святкування Воздвиження Хреста Господнього мають глибоке символічне значення і відображають повагу до святині та великий духовний зміст. Ось кілька головних традицій, яких треба обов’язково дотримуватися цього дня:
Святкування Воздвиження Хреста Господнього є часом для духовного збагачення і підкріплення віри, а також для дотримання традицій, що допомагають вірянам зберігати зв'язок з історією церкви та її святинями.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Духовна велич Львова", Вікіпедія.