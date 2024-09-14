Воздвиження Хреста Господнього: головні традиції і заборони цього дня

14 вересня відзначають Воздвиження Хреста Господнього - одне з дванадцяти найбільше свят, яке вирізняється урочистістю. Цього дня дотримуються заборон та шанують старовинні традиції.

Історія і традиції Воздвиження

Воздвиження Хреста Господнього триває сім днів та має один день передсвята. Свою назву свято отримало на честь віднайдення Хреста Господнього.

За церковними переказами, це трапилося у 326 році, коли імператор Костянтин великий вирішив разом з царицею Єленою в похід на Святу Землю. Костянтин прагнув віднайти втрачену святиню, яка була зруйнована і засипана після захоплення Єрусалиму у 70 році.

Розкопки проводили неподалік Голгофи, де й віднайшли три хрести, дошку і цвяхи. Віднайти істинний Хрест допоміг Патріарх Макарій, підвівши до хрестів смертельна хвору жінку - від доторку до істинного Хреста Господнього жінка зцілилася.

Тоді, на прохання цариці, Макарій, ставши на підвищенні, почав воздвигати (тобто підіймати) Хрест - так його змогли побачити віряни.

Ікона Церкви Воздвиження Чесного Хреста в м. Копичинці (фото: Вікіпедія)

Відтоді на Воздвиження поклоняються хресту, який виносять на ранній за Всенічним бдінням. Хрест прикрашають квітами і зеленню - це символізує вічне життя, дароване через страждання Ісуса.

На це свято віддавна дотримуються сурового посту, на знак поваги до мук Христа. Тому не вживають страви з молоком, яйцями чи м'ясом.

Пращури вірили, що на Воздвиження хрестом можна вберегти себе від пристріту та нещасть, а також вилікувати недуги. З цієї причини навколо будинків здійснювали хресні ходи, клали хрестика в сараї та навіть малювали хрести на стінах.

Цілющі властивості приписували і капусті, яку зазвичай починали готувати на зиму. Проте заготування осіннього врожаю дійсно символізувало забезпечення великої родини.

Що не можна робити

На свято Воздвиження категорично не слід:

вирушати в поїздки, подорожі або відрядження - це може мати непередбачувані проблеми;

- це може мати непередбачувані проблеми; розпочинати нове - початі в день Воздвиження проєкти на не зможуть принести бажаних результатів;

- початі в день Воздвиження проєкти на не зможуть принести бажаних результатів; сваритися та лаятися - це порушує гармонію і перешкоджає духовному очищенню;

це порушує гармонію і перешкоджає духовному очищенню; позичати грошей - це може негативно вплинути на добробут родини, спричинивши фінансові труднощі;

- це може негативно вплинути на добробут родини, спричинивши фінансові труднощі; гуляти в лісі та поблизу водойм - змії цього дня можуть бути активні та небезпечні.

Прикмети цього дня

В народі Воздвиження вважалося днем, коли світ наближається до зими. Тож прикмети цього дня пов'язані з похолоданням:

раптове похолодання означає раннє настання весни;

якщо 14 вересня заморозки зранку - зима цього року буде рання;

птахи полетіли у теплі краї - до сильних морозів.

У кого день ангела сьогодні

На Воздвиження, 14 вересня, іменини святкують Микола та Іван.