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Воздвиження 2022: найсуворіша заборона свята, за яку можна поплатитися

Фото: Що не можна робити на Воздвиження (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

27 вересня ми відзначимо свято Воздвиження Хреста Господнього, велике дванадесяте свято, яке в народі ще називають Хрестовоздвиження, Здвиження або Здвиг. Безперечно, свято має особливі традиції і одну особливу заборону, в яку здавна вірили люди.

Що не можна робити в цей день, чим він особливий - в матеріалі Styler нижче.

Що заборонено робити на Воздвиження

Одна з головних заборон - не ходити у ліс 27 вересня. Наші предки вважали, що можуть напасти змії. Вони стають активними, адже виповзають, аби погрітися перед зимовою сплячкою.

Також в народі вірили, що на Воздвиження будь-які починання важливих справ приречені на провал.

Рекомендується також дотримуватися посту, відмовившись від вживання їжі тваринного походження, і зрозуміло - алкоголю. 27 вересня - одноденний піст в церковному календарі.

Не можна сваритися, лаятись, поганословити і бажати іншим зла. Під забороною не лише погані вчинки, чистими повинні залишатися думки.

Не можна займатися тяжкою фізичною роботою, все ж таки - це велике і важливе свято.

Заборонено шити, в'язати, вишивати, бо можна накликати неприємності.

Фото: Коти на Воздвиження можуть приносити удачу (pixabay)

Значення свята

Православні віряни відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися у 326 році.

Вважається, що тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.

Традиції Хрестовоздвиження

У церквах на Воздвиження проводяться святкові богослужіння, на яких священники піднімають хрест високо над головою, щоб його бачив кожен присутній.

В народі вірили, що на Воздвиження кіт у хаті міг притягнути удачу та відігнати хвороби. Часто люди "позичали" котиків у сусідів, заносили додому, пригощали молоком.

На стіл подавали страви без м'яса, яєць і молока. Обов'язковою стравою на столі мала бути капуста - цьому овочу приписували особливі цілющі якості.

Також читайте про інші традиції Воздвиження 2022.

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