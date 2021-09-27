Воздвижение Креста Господня: что нельзя делать в этот день и основные традиции

Большой праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня церковь отмечает в память о страданиях Христа ради искупления людских грехов. В этот день молятся о здоровье для близких и исцелении болезней, соблюдают строгий пост и ряд запретов.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня

По примете, дела и проекты, начатые на Крестовоздвижение, будут обречены на неудачу.

Не стоит отправляться в поездки, командировки, путешествия 27 сентября.

27 сентября. Одалживать кому-то деньги нельзя в праздничный день - к убыткам. Вместе с ними можно лишиться финансового благополучия в семье.

нельзя в праздничный день - к убыткам. Вместе с ними можно лишиться финансового благополучия в семье. Ссоры и обиды в семье на праздник под строгим запретом.

в семье на праздник под строгим запретом. На Воздвижение нельзя ходить к водоемам и в лес. В это время животные готовятся к спячке, а змея может укусить, уползая в землю.

Что запрещено есть на праздник 27 сентября

Поговорка гласит: "кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится". Праздник выпадает на строгий пост, поэтому сегодня нельзя есть мясо, молоко, яйца, рыбу, пить алкогольные напитки.

Традиционно, на Крестовоздвижение начинали делать заготовки на зиму В этот день квасили капусту, делали большие капустные пироги. Девушки угощали парней заговоренными пирожками, чтобы привлечь поклонников.

На Воздвижение защищают дом и семью от злых сил

Главной христианской традицией праздника является посещение церкви. С 26 на 27 сентября проходит всенощная служба, которая завершается выносом Креста.

Из храма принято приносить святую воду и окроплять ею все комнаты и углы дома. Наши предки в день Крестовоздвижения рисовали кресты углем или мелом на дверях комнат, в хлевах и сараях.

Также было принято раскладывать маленькие деревянные крестики под подушки детям для защиты от нечистой силы и болезней. Считается, что если подарить серебряный крестик ребенку на праздник, он будет защищать его от неудач и бед.

Уборка дома на Воздвижение не запрещается. Мытье полов, избавление от старых и ненужных вещей - еще один праздничный обряд.

Погодные приметы

По народным наблюдениям, к Воздвижению уходит последнее осеннее тепло, заканчивается "бабье лето" и улетают птицы.

Заморозки на Крестовоздвижение - к скорой зиме.

Если на праздник тепло - такая погода продлится до Покрова Богородицы.

На Воздвижение дует ветер с севера - к жаркому лету, а если с запада - лето не порадует теплом.

Клин птиц летит высоко и неторопливо - осень еще порадует теплом.

Значение Крестовоздвижения

История праздника уходит в далекое прошлое, когда римская царица Елена решила отыскать крест, на котором распяли Христа. Экспедиция отправилась к Голгофе, и в результате раскопок удалось найти остатки трех крестов.

Определить, на каком из них подвергался мукам Сын Божий, помогло чудо. Согласно поверью, больная женщина прикоснулось к одному из обломков и исцелилась.

Спустя несколько лет в Иерусалиме построили храм Гроба Господнего рядом с местом распятия. Его освящение состоялось 26 сентября 335 года, а на следующий день был установлен праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.