Повітряне, як пух! Розкрито секрет ідеального пюре з картоплі

Картопляне пюре - це гарнір улюблений багатьма. Але як його зробити більш пухнастим і ароматним?

Вся принадність цієї страви в тому, щоб зробити її повітряною і легкою, а не пастоподібною і з грудочками.

Секрети картопляного пюре

Готувати на пару

Для нас звично, що ми беремо картоплю і варимо її в каструлі. Але, спробуйте зробити її на пару. Ви будете задоволені результатом! При варінні у воді цей крохмалистий овоч занадто швидко розм'якшується, а якщо варити його в шкірці - то, навпаки, в середині картопля залишається занадто сухою. Тому ідеальний варіант приготувати його на пару.

Автор рецепта запевняє, що такий спосіб приготування підсилює справжній смак овочів.

Вибирайте спеціальний сорт картоплі

Намагайтеся вибирати великі бульби картоплі з коричневою шкіркою і білою м'якоттю. Такі сорти більш крохмалисті, вони краще вбирають в себе масло і молоко та добре збиваються.

Вибирайте спеціальні і крохмалисті сорти картоплі (фото: starkbros.com)

Не використовуйте блендер або кухонний комбайн

Леза блендера або комбайна зроблять картоплю в'язкою і клейкою. Для того, щоб збити картоплю в пюре, вам знадобиться звичайна вилка. Вона впорається із завданням на відмінно!

Додайте масло або молоко для пом'якшення пюре

Невелика кількість молока перед додаванням холодного солоного масла - ідеальна для кремоподібної консистенції. Це допоможе грудочкам розчинитися. Обертайте виделкою повільно по колу.

Додавайте приправи й сіль вже в самому кінці. Так аромат пюре буде приголомшливим.