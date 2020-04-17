Воздух в Киеве стал самым грязным в мире: закрывайте окна!

Пожар в Чернобыле и пылевая буря сильно взволновала киевлян, они забеспокоились, что в столице повышен радиационный фон и стараются не выходить на улицу. 16 апреля в Киеве началась небывалая пылевая буря. Причиной тому стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а вечером столицу накрыл дым от пожаров в Чернобыле и Житомирской области. Киевлян просили не выходить из дома и не открывать окна.

Ситуация в столице сейчас:

Отметим, что каждый житель столицы может проверить уровень радиации на сайте Института геохимии окружающей среды НАН Украины. Чтобы проверить пройдите по ссылке карты радиационного мониторинга.

На данный момент в Чернобыльской зоне уровень радиации выше нормы. В столице показатели в пределах нормы. Уровень радиации в столице составляет в среднем 0,099-0,13, волноваться можно после 0,2.

Данные сервиса по изучению качества атмосферы во всем мире Air Visual сообщают, что сейчас воздух в Киеве "опасный для жизни".

Благодаря таким показателям, Киев стал самым грязным городом в мире.

Скриншот с сайта (Air Visual)

Люди взволнованы и пишут в соцсетях:

Отметим, что жители каждого района Киева вчера и сегодня жалуются на ужасный запах воздуха, а также сообщают, что на улице находиться просто невозможно.

В Киеве пылевая буря, Оболонь (фото: facebook.com/ObolonSmog)

Пользователи сети пишут, что 16 апреля подобное происходит не только в столице, но и в Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Кроме Киева в пылевой ловушке оказались Ирпень, Буча, Софиевская Борщаговка и прочие населенные пункты", - пишут в соцсетях.

Пожар в Чернобыле

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Огонь распространился почти на 100 гектаров и подобрался к хранилищам с радиоотходами. Открытый огонь удалось потушить только через 10 дней, 14 апреля, чему поспособствовал дождь. Однако очаги тления на тот момент оставались. Через два дня, 16 апреля, пожар возобновился. В ГСЧС сообщили о трех новых очагах тления, один из которых удалось потушить.

Специалисты призывают людей:

не выходить на улицу или минимизировать пребывание там;

не открывать окна, особенно утром и вечером;

пользоваться воздухоочистителями;

периодически проводить влажную уборку, а также повысить влажность воздуха (поставить в доме емкости с водой);

пыть 2-3 литра воды за день (для взрослых).

Прогнозы синоптиков:

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что 17-го апреля, ветер стихнет, лишь в восточных областях еще побудет порывистым, а в Приазовье - штормовым.

Как мы ранее писали, дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу.