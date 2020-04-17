Повітря в Києві стало найбруднішим у світі: закривайте вікна!

Кожен киянин може перевірити рівень радіації на сайті Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України
Пожежа в Чорнобилі і пилова буря сильно схвилювала киян, вони занепокоїлися, що в столиці підвищений радіаційний фон і намагаються не виходити на вулицю. 16 квітня в Києві розпочалася небувала пилова буря. Причиною тому стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму, а ввечері столицю накрив дим від пожеж у Чорнобилі та Житомирської області. Киян просять не виходити з дому і не відкривати вікна.
Зазначимо, що кожен житель столиці може перевірити рівень радіації на сайті Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України. Щоб перевірити пройдіть по посиланню карти радіаційного моніторингу.
На даний момент в Чорнобильській зоні рівень радіації вище норми. У столиці показники в межах норми. Рівень радіації в столиці становить в середньому 0,099-0,13, можна хвилюватися після 0,2.
Дані сервісу по вивченню якості атмосфери у всьому світі Air Visual повідомляють, що зараз повітря у Києві "небезпечне для життя".
Завдяки таким показникам, Київ став найбруднішим містом в світі.
Скріншот з сайту (Air Visual)
Зазначимо, що мешканці кожного району Києва вчора та сьогодні скаржатьс на жахливий запах повітря, а також повідомляють, що на вулиці знаходитися просто неможливо.
Користувачі мережі пишуть, що 16 квітня подібне відбувається не тільки в столиці, але і в Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях.
"Крім Києва у пиловий пастці опинилися Ірпінь, Буча, Софіївська Борщагівка та інші населені пункти", - пишуть у соцмережах.
Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильській зоні розпочалася 4 квітня. Вогонь поширився майже на 100 гектарів і підібрався до сховищ з радіовідходами. Відкритий вогонь вдалося загасити лише через 10 днів, 14 квітня, чому посприяв дощ. Однак осередки тління на той момент залишалися. Через два дні, 16 квітня, пожежа відновився. У ДСНС повідомили про трьох нових вогнищах тління, один з яких вдалося загасити.
Фахівці закликають людей:
Прогнози синоптиків:
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 17-го квітня, вітер стихне, лише у східних областях ще побуде поривчастим, а в Приазов'ї - штормовим.
Як ми раніше писали, дим від пожеж в Чорнобилі прийшов до Києва, мешканців просять не виходити на вулицю.