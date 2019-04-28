ВОЗ отрывает детей от гаджетов: Супрун назвала родителям "альтернативу"

Рекомендации ВОЗ для детей до пяти лет определяют время, сколько ребенок может проводить перед экраном и с гаджетами. Советы экспертов вызвали обеспокоенность родителей. И.о. главы Минздрава Украины Уляна Супрун на своей страничке в Facebook объяснила, как можно удержать внимание ребенка с пользой для здоровья.

Так, для детей до двух лет эксперты советуют избегать времяпровождения перед экраном или с телефоном вообще. Для детей старше двух лет такое время должна ограничиваться 60 минутами.

Супрун признала, что бывает трудно удержать внимание детей, поэтому родители склонны использовать любые средства. В то же время она подчеркнула, что смотреть мультики или играть на смартфоне - не самые популярные опции, а позволять детям часами играть гаджетами и вовсе не лучшая идея. Особенно, когда речь идет о здоровье.

Иллюстративное фото: Ребенок со смартфоном (Udoktora.net)

В рекомендациях ВОЗ также говорится о нормах сна и физической активности для детей, которых стоит придерживаться, чтобы дети были здоровыми.

"Универсальный совет как для взрослых, так и детей - быть подвижными как можно больше. Развлечения перед экраном в виде просмотра мультиков или игры на телефоне не входят в этот перечень", - написала она.

Из рекомендаций по физической активности важно следующее:

Быть активными как можно больше и различными средствами. Хороший способ привлечь малыша двигаться - интерактивные игры на полу.

Для тех малышей, которые еще не двигаются активно, нужно хотя бы 30 минут в день (во время, когда они не спят) проводить в положении на животе. Побуждайте их двигать конечностями, тянуть, толкать или хватать небольшие предметы.

Не желательно, чтобы ребенок находился более часа в колыбели, качели или в слинге на спине. Чем меньше времени в ограниченном пространстве, то лучше развивается моторика ребенка и уменьшаются риски иметь лишний вес.

Для детей от двух лет и старше нужно проводить около 3-х часов в движении. Активность может быть различной интенсивности - игра с мячом, прогулки, танцы, интерактивные игры и тому подобное. Чем больше, тем лучше. Важно, чтобы дети имели возможность двигаться как на улице, так и в помещении.

Если ребенку нужно сидеть, старайтесь что-то читать или рассказывать. Или поощрить его играть в настольные игры, головоломки, к рисованию, лепке или пению. В отличие от просмотра чего-нибуть на экране или игры с телефоном, эти активности имеют большие преимущества для когнитивного развития малыша.

Супрун отметила, что двигательная активность влияет не только на физическое развитие ребенка. В частности, на умственные способности, способность концентрироваться и строить социальные контакты. В активной игре дети склонны быть дружественными и открытыми, лучше налаживать контакты и способы взаимодействия с другими детьми. Привлекать малыша быть активным нужно начинать чем раньше.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

"Будьте хорошим примером для ребенка. Исследования показывают, что дети физически активных родителей больше склонны перенимать эту привычку и придерживаться ее уже во взрослой жизни. И наоборот. Если вы будете проводить много времени, просматривая телевизор, существует вероятность, что ребенок благоволит эту привычку и будет менее подвижной", - написала она.

Полноценный и здоровый сон также являются очень важными для детей. По рекомендациям, младенцы должны иметь 14-17 часов сна (в возрасте 0-3 месяца) или 12-16 часов (в возрасте 4-11 месяцев). Дети в возрасте от 1 до 2 лет - 11-14 ч хорошего сна с регулярным время на пробуждение и ночной сон. Детям от 3 лет нужно спать не менее 10-13 часов.

Полноценный сон + физическая активность + меньше времени сидя - научно обоснованный рецепт полноценного и здорового развития ребенка, - резюмировала Супрун.

Как сообщалось ранее, докттор Евгений Комаровский объяснил, что постоянные игры на планшетах или компьютерах могут привести к тому, что маленький ребенок начнет отставать в развитии.

Также мы писали о том, что врачи из Американской академии педиатрии рекомендовали родителям не давать своим детям смартфоны, чтобы те успокоились. Ученые определили, что это опасно опасным для их развития и здоровья в целом.

Добавим, что ученые нашли закономерность между использованием смартфонов и проблемами со зрением у детей - малыши, которые пользуются гаджетом 4-8 часов в день, склонны к развитию косоглазия.