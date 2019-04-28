ВООЗ відриває дітей від гаджетів: Супрун назвала батькам "альтернативу"

Рекомендації ВООЗ для дітей до п'яти років визначають час, скільки дитина може проводити перед екраном та з гаджетами. Поради експертів викликали занепокоєння батьків. В.о. голови Мінздрава України Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook пояснила, як можна утримати увагу дитини з користю для здоров'я.

Так, для дітей до двох років експерти радять уникати проведення часу перед екраном або за телефоном взагалі. Для дітей старше двох років такий час повинна обмежуватися 60 хвилинами.

Супрун визнала, що буває важко утримати увагу дітей, тому батьки схильні використовувати будь-які засоби. У той же час вона підкреслила, що дивитися мультики або грати на смартфоні - не найпопулярніші опції, а дозволяти дітям годинами грати гаджетами і зовсім не найкраща ідея. Особливо, коли мова йде про здоров'я.

Ілюстративне фото: Дитина зі смартфоном (Udoktora.net)

У рекомендаціях ВООЗ також йдеться про норми сну і фізичної активності для дітей, яких варто дотримуватися, щоб діти були здоровими.

"Універсальний порада як для дорослих, так і дітей — бути рухливими якомога більше. Розваги перед екраном у вигляді перегляду мультиків чи гри на телефоні не входять до цього переліку", - написала вона.

З рекомендацій щодо фізичної активності важливо наступне:

Бути активними якомога більше та різними засобами. Хороший спосіб залучити малюка рухатися - інтерактивні ігри на підлозі.

Для тих малят, які ще не рухаються активно, потрібно хоча б 30 хвилини на день (в час, коли вони не сплять) проводити в положенні на животі. Залучайте їх рухати кінцівками, тягнути, штовхати чи хапати невеликі предмети.

Не бажано, щоб дитина знаходилася понад годину в колисці, гойдалці або у слінгу на спині. Що менше часу в обмеженому просторі, то краще розвивається моторика дитини та зменшуються ризики мати зайву вагу.

Для дітей від двох років та старших потрібно проводити близько 3-х годин в русі. Активність може бути різної інтенсивності — гра з м’ячем, прогулянки, танці, інтерактивні ігри тощо. Що більше, то краще. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як на вулиці, так і в приміщенні.

Якщо дитині потрібно сидіти, намагайтесь щось читати чи розповідати. Або ж заохотити її грати в настільні ігри, головоломки, до малювання, ліплення чи співу. На відміну від перегляду чогось на екрані чи гри з телефоном, ці активності мають великі переваги для когнітивного розвитку малюка.

Супрун зазначила, що рухова активність впливає не тільки на фізичний розвиток дитини. Зокрема, на розумові здібності, здатність концентруватися і будувати соціальні контакти. В активній грі діти схильні бути дружніми і відкритими, краще налагоджувати контакти та способи взаємодії з іншими дітьми. Залучати малюка бути активним потрібно починати чим раніш.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

"Будьте гарним прикладом для дитини. Дослідження вказують, що діти фізично активних батьків більше схильні переймати цю звичку та дотримуватись її вже в дорослому житті. І навпаки. Якщо ви будете проводити багато часу, переглядаючи телевізор, існує ймовірність, що дитина вподобає цю звичку та буде менш рухливою", - написала вона.

Повноцінний та здоровий сон - також надзвичайно важливий для дітей. За рекомендаціями, немовлята повинні мати 14–17 годин сну (віком 0–3 місяці) або 12–16 годин (віком 4–11 місяців). Діти віком від 1 до 2 років - 11–14 год хорошого сну з регулярним часом на пробудження та нічний сон. Дітям від 3 років потрібно спати щонайменше 10–13 годин.

Повноцінний сон + фізична активність + менше часу сидячи - науково обґрунтований рецепт повноцінного та здорового розвитку дитини, резюмувала Супрун.

Як повідомлялося раніше, докттор Євген Комаровський пояснив, що постійні ігри на планшетах або комп'ютерах можуть призвести до того, що маленька дитина почне відставати в розвитку.

Також ми писали про те, що лікарі з Американської академії педіатрії рекомендували батькам не давати своїм дітям смартфони, щоб ті заспокоїлися. Вчені визначили, що це небезпечно небезпечним для їх розвитку і здоров'я в цілому.

Додамо, що вчені виявили закономірність між використанням смартфонів і проблемами із зором у дітей - малюки, які користуються гаджетом 4-8 годин в день, схильні до розвитку косоокості.