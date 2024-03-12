Воював у найгарячіших точках. На фронті загинув чемпіон України з веслування Дмитро Губанов

На фронті загинув багаторазовий чемпіон України з веслування Дмитро Губанов. Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "НОК України та олімпійська команда" та "Федерація академічного веслування України" у Facebook.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо полеглого героя та його досягнення.

Повідомлення про загибель

"Ще одна втрата в Олімпійській родині: загинув веслувальник Дмитро Губанов", - повідомили у прес-службі НОК.

Зазначається, що багаторазовий чемпіон України та бронзовий призер чемпіонату Європи - 28-річний спортсмен - став до лав Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наголошується, що він брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках Сходу України.

"Він перестав виходити на зв'язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії", - розповіли у дописі.

Уточнюється, що у Дмитра залишилася кохана дружина та донька.

"Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи. Світла та вічна пам’ять Герою!", - підсумували в НОК.

Допис НОК України (скріншот: facebook.com/olympicua)

Життя й здобутки Дмитра Губанова

Згідно з інформацією Федерації академічного веслування України, Дмитро Губанов народився 23 лютого 1995 року.

Він був:

майстром спорту України

багаторазовим чемпіоном України

бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років

фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років

Тренувала юнака Валентина Іванівна Буравкова.

Прощання із захисником України

Прощання з військовослужбовцем Національної гвардії України - Губановим Дмитром Сергійовичем - відбулося 8 березня у місті Миколаїв.

Поховали полеглого захисника на Новоматвіївському кладовищі рідного міста.

Усі, хто хоче і має можливість допомогти родині військовослужбовця, можуть зробити це:

за реквізитами: 5375 4112 1694 5381

за посиланням "банки" в Monobank

сконтактувавши з дружиною бійця - Дар'єю Губановою

Допис Федерації академічного веслування (скріншот: facebook.com/rowingukraine)