Воевал в самых горячих точках. На фронте погиб чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов
На фронте погиб многократный чемпион Украины по гребле Дмитрий Губанов. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о павшем герое и его достижениях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "НОК Украины и олимпийская команда" и "Федерация академической гребли" Украины в Facebook.
Сообщение о гибели
"Еще одна потеря в Олимпийской семье: погиб гребец Дмитрий Губанов", - сообщили в пресс-службе НОК.
Отмечается, что многократный чемпион Украины и бронзовый призер чемпионата Европы - 28-летний спортсмен - стал в ряды Вооруженных сил Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.
Отмечается, что он участвовал в ожесточенных боях в самых горячих точках Востока Украины.
"Он перестал выходить на связь летом, 2 августа 2023 года. К сожалению, о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды", - рассказали в сообщении.
Уточняется, что у Дмитрия остались любимая жена и дочь.
"Олимпийская семья Украины искренне соболезнует семье, близким и друзьям спортсмена. Вместе со всеми вами разделяем горе, поддерживаем в час скорби.
Светлая и вечная память Герою!", - подытожили в НОК.
Публикация НОК Украины (скриншот: facebook.com/olympicua)
Жизнь и достижения Дмитрия Губанова
Согласно информации Федерации академической гребли Украины, Дмитрий Губанов родился 23 февраля 1995 года.
Он был:
- мастером спорта Украины
- многократным чемпионом Украины
- бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет
- финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет
Тренировала юношу Валентина Ивановна Буравкова.
Прощание с защитником Украины
Прощание с военнослужащим Национальной гвардии Украины - Губановым Дмитрием Сергеевичем - состоялось 8 марта в городе Николаев.
Похоронили павшего защитника на Новоматвеевском кладбище родного города.
Все, кто хочет и может помочь семье военнослужащего, могут сделать это:
- по реквизитам: 5375 4112 1694 5381
- по ссылке "банки" в Monobank
- связавшись с женой бойца - Дарьей Губановой
Публикация Федерации академической гребли (скриншот: ffacebook.com/rowingukraine)
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