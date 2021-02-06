Войскам НАТО возобновили допуск в Украину: какие и где проведут учения

В Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен. Верховная Рада уже приняла закон, которым предоставляется согласие на проведение в стране учений с участием иностранных вооруженных сил.

Финансирование их проведения, со стороны Украины, произойдет за счет Министерства обороны, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, передает газета "Экспресс".

Все они пройдут в течение марта - декабря 2021 года.

Также специалист рассказал, какие запланированы учения

Rapid Trident - 2021 . Эти традиционные украинско-американские учения проходят ежегодно на Яворивском полигоне Львовской области.

. Эти традиционные украинско-американские учения проходят ежегодно на Яворивском полигоне Львовской области. Sea Breeze - 2021 . Еще одни украинско-американские учения, но уже для ВМС. Их проведут в Черном море.

. Еще одни украинско-американские учения, но уже для ВМС. Их проведут в Черном море. Warrior Watcher - 2021 . Украинско-британское военное сотрудничество до недавнего времени состояло только в работе у нас британских инструкторов. Но сотрудничество углубилась. В позапрошлом году во время учений Warrior Watcher - 2019 в Николаеве украинские и британские военные отработали защиту аэродромов и объектов критической инфраструктуры. В этом году также будут такие учения.

. Украинско-британское военное сотрудничество до недавнего времени состояло только в работе у нас британских инструкторов. Но сотрудничество углубилась. В позапрошлом году во время учений Warrior Watcher - 2019 в Николаеве украинские и британские военные отработали защиту аэродромов и объектов критической инфраструктуры. В этом году также будут такие учения. " Козак Мейс - 2021 ". Это продолжение украинско-британского сотрудничества.

". Это продолжение украинско-британского сотрудничества. Riverine-2021 . Эти украинско-румынские учения уже проходили трижды. Их военные проводят в устье Дуная, отрабатывают патрулирования, отражения нападения противника. Жирохов отметил, что вероятный противник партнеров, конечно же - Россия.

. Эти украинско-румынские учения уже проходили трижды. Их военные проводят в устье Дуная, отрабатывают патрулирования, отражения нападения противника. Жирохов отметил, что вероятный противник партнеров, конечно же - Россия. " Сильвер Сэйбер - 2021 ". Это учения литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. Они происходят по очереди в каждой из стран.

". Это учения литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. Они происходят по очереди в каждой из стран. Three Swords - 2021. Это углубление военного сотрудничества Украины и Польши в приграничных регионах.

Ранее сообщалось, что ВВС США "нацелят" на Россию сверхзвуковые бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.

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