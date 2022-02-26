Война России против Украины. Оперативная информация по Херсонской области

Генический район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. В Новотроицком и близлежащих населенных пунктах отсутствуют электро- и водоснабжение.

В самом Геническе возобновлена работа электросетей. Все системы снабжения работают. Возле с. Софиевка взорвано сопротивление, с. Млечный Путь, Екатериновка и некоторые другие населенные пункты без света.

Скадовский район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Все системы снабжения работают. Информация о повреждениях на сетях отсутствует.

Бериславский район: Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Все системы снабжения работают. Работают аптеки, продуктовые магазины, больницы и другие важные структуры. Возобновлена подача электроэнергии во многие села.

Каховский район: ведутся боевые действия в районе Казацкое-Веселое. Большие перемещения военной техники. Все системы снабжения работают. Перебоев с подачей воды, электричества, газа нет. Открытые магазины, аптеки, больницы.

Херсонский район: Восточный микрорайон обесточен уже вторые сутки. Из-за уничтожения подстанции отсутствует возможность обновления инженерных сетей.

В поселке Антоновка отсутствует газо- и электроснабжение. Возможность восстановления пока отсутствует из-за активных боевых действий. Все сообщения о водоснабжении по часам являются фейковыми. По городу частично работают аптеки и продовольственные магазины. Больницы работают.

Чаплинка – под русскими флагами. Ситуация в поселке относительно спокойная и контролируемая. Свет, газ, электроэнергия есть. Имеют запасы хлеба. Сегодня бесплатно раздавали жителям молоко, которое доставили соседние фермерские хозяйства.

Все ответственные службы, в частности, ГУ ГСЧС переведены в режим повышенной готовности. Работают посменно. Все районные управления работают в таком же режиме.

Держат постоянную связь с медицинской службой. Все пожары ликвидируются оперативно. Нет возможности выезда на пожар в результате обстрелов. Топлива хватает. Планируется установка дополнительного генератора в больнице Лучанского.

Медицинские учреждения: 100 военных раненых. К сожалению, 8 умерли.