Война на Донбассе продолжается: боевики прикрываются мирным населением (фото)

В сети показали цинизм боевиков "ДНР"
Война на Донбассе продолжается, несмотря на договоренности о прекращении огня. Боевики изо дня в день нарушают режим тишины и обстреливают украинских военных. Для своих целей террористы не гнушаются даже тем, что прикрываются мирным населением. Такое циничное доказательство опубликовал военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Яркий пример подлинной сущности российских оккупантов. Всегда прикрываться мирным населением, женщинами и детьми", - подписал фотографию Анатолий у себя на странице в Facebook.
На снимке мы можем увидеть боевика в камуфляже, в руках он держит автомат, позади него виднеются дома мирного населения. Анатолий Штефан не уточняет, в каком населенном пункте сделана данная фотография.
В комментариях к посту пользователи отметили, что в Луганской области "Грады" ставили даже напротив родильных домов.
Отметим, что в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
Также сообщалось, что 10 мая в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены 4 украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, выпустив при этом более 90 мин.