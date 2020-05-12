Война на Донбассе продолжается: боевики прикрываются мирным населением (фото)

Война на Донбассе продолжается, несмотря на договоренности о прекращении огня. Боевики изо дня в день нарушают режим тишины и обстреливают украинских военных. Для своих целей террористы не гнушаются даже тем, что прикрываются мирным населением. Такое циничное доказательство опубликовал военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Яркий пример подлинной сущности российских оккупантов. Всегда прикрываться мирным населением, женщинами и детьми", - подписал фотографию Анатолий у себя на странице в Facebook.

На снимке мы можем увидеть боевика в камуфляже, в руках он держит автомат, позади него виднеются дома мирного населения. Анатолий Штефан не уточняет, в каком населенном пункте сделана данная фотография.

На Донбассе боевики прикрываются мирным населением (фото: facebook.com/ukrop.bc)

В комментариях к посту пользователи отметили, что в Луганской области "Грады" ставили даже напротив родильных домов.

В Луганске пушки возле роддома ставили, "Градами" из центра города стреляли (обувка, рыночная площадь).

Отметим, что в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Также сообщалось, что 10 мая в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены 4 украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, выпустив при этом более 90 мин.