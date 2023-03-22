Воїни ЗСУ отримали унікальні мобільні лазні: як вони виглядають (фото і відео)

Що відомо про МЛПК від БФ "Рій"

МЛПК являють собою оснащенні морські контейнери, які ставляться на причеп, а тому їх легко транспортувати з одного місця призначення в інше. За один день комплексом може скористатися 80-150 військовослужбовців.

За словами військового керівництва, ці МЛПК дозволять воїнам покращити фізичний, психологічний стан військовослужбовців, підвищити боєздатність війська шляхом забезпечення базових потреб у гігієні.



Перші МЛПК відправилися на фронт (фото: Фонд допомоги війську “Рій”)

“Дані комплекси - заслуга кожного, хто долучився до збору. Кожного, хто працює над цим проєктом. Кожного, хто зробив чи наблизив перетворення звичайних морських контейнерів в лазне-пральні комплекси”, - говорить директорка благодійного фонду Діана Ільницька.

Вартість укомплектування одного контейнеру - 460 тисяч гривень.

Комплектація МЛПК (фото: Фонд допомоги війську “Рій”)

"Донати народу України в тандемі з нами зробили можливим гарячий душ, чистий та сухий одяг для українських захисників за будь-яких обставин. Це напряму впливає на їхню боєздатність та якість виконаних завдань, а отже, на наближення спільної перемоги!" - каже Діана.

Додамо, що перші МЛПК отримали бойовий підрозділ Окремої Президентської Бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького та 60-та окрема механізована Інгулецька бригада. Волонтери уже отримали дуже позитивні відгуки від бійців: "Душ майже, як вдома".

На сьогодні ціль проєкту від БФ "Рій" - забезпечити мінімум 20 лазне-пральними комплексами підрозділи Сухопутних військ впродовж року.

Що відомо про БФ “Рій”

“Рій” - це команда спеціалістів та волонтерів, які працюють задля пришвидшення перемоги зі стальною вірою в українських військових.

“Чого ми хочемо? Перемоги! Як ми цього досягаємо? Підсилюємо боєздатність війська!” - описують свою діяльність волонтери.

Долучитися до проєкту й задонатити на МЛПК сьогодні може кожен.

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Поповнення карти в ПриватБанку: 4246001003474792

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BANK INFORMATION

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Beneficiary bank: JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK "PRIVATBANK"

SWIFT CODE: PBANUA2X

Крім того, ви можете закупити будь-яку частину, або укомплектувати повний лазневий комплекс персонально або від імені вашої організації, що носитиме вашу назву.

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