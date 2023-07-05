Воїн ЗСУ без обох ніг зірвав овації в театрі Каліфорнії. Тисячі аплодували стоячи, не стримуючи сліз!

Що відомо про виступ воїна

United Ukrainian Ballet вирушав в останній тур до Каліфорнії. Компанія зробила свій дебют в Центрі мистецтв у Каліфорнійському театрі. Олександр вийшов на сцену наприкінці останньої постановки "Жизель"

"Вчора була наша остання "Жизель" в Каліфорнії. Квитки були повністю розпродані, приблизно 3 тисячі місць.Після виступу на сцену вийшов український солдат Олександр Терен, який позбавився ніг у боротьбі за свою країну, та виконав танець разом з усією компанією", - написав соліст балету і балетмейстер Олексій Ратманський в Instagram.

Наприкінці постановки вони всі разом заспівали гімн України, піднімаючи жовто-сині прапори із закликом зупинити війну в нашій країні. У цей момент глядачі встали та захоплено дивилися на артистів. Пізніше вони почали голосно аплодувати.

Олександр "Терен" у своєму Instagram зазначає, що завдяки зустрічі з кавалером ордену мистецтв Олексієм Тютюнником в нього почалося знайомство з балетом і занурення в цей світ.

"В лютому, коли ми вперше побачилися я і гадки не мав в що це виллється, через 4 місяці я танцював перед 3000 глядачами з неймовірними артистами. Ця постановка, наша дружба з Олексієм та війна в Україні були інтегровані в документальний фільм від Front Raw, який ми ось завершимо знімати", - додав "Терен".

"Вітаємо Олександра Терена з неймовірним, надихаючим виступом. Ви нагадали всім нам про хоробрість чоловіків та жінок в Збройних Силах України. Понад 60 героїв України та символів надії зійшлися на сцені. Ті, хто був у глядачах, стали свідками чогось дуже особливого", - написали в товаристві Маріуса Петіпа.

Олександр виступив в Каліфорнії (фото:instagram.com/mariuspetipasociety)

Що відомо про Олександра

Олександр Будько служив в українській армії до 24 серпня 2022 року, внаслідок російських обстрілів отримав поранення. Після чого йому ампутували обидві ноги.

Однак останнім часом військовий перебуває в США. Чоловікові будуть робити протезування ніг.

Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)