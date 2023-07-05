Воин ВСУ без обеих ног сорвал овации в театре Калифорнии. Тысячи аплодировали стоя, не сдерживая слез!

Что известно о выступлении воина

United Ukrainian Ballet отправлялся в последний тур в Калифорнию. Компания совершила свой дебют в Калифорнийском театре. Александр вышел на сцену в конце последней постановки "Жизель".

"Вчера была наша последняя "Жизель" в Калифорнии. Билеты были полностью распроданы, приблизительно 3 тысячи мест. После выступления на сцену вышел украинский солдат Александр Терен, который лишился ног в борьбе за свою страну, исполнил танец вместе со всей компанией", - написал солист балета и балетмейстер Алексей Ратманский в Instagram.

В конце постановки они все вместе спели гимн Украины, поднимая желто-синие флаги с призывом остановить войну в нашей стране. В этот момент зрители встали и восхищенно смотрели на артистов. Позже они начали громко аплодировать.

Александр "Терен" в своем Instagram отмечает, что благодаря встрече с кавалером ордена искусств Алексеем Тютюнником у него началось знакомство с балетом и погружение в этот мир.

"В феврале, когда мы впервые увиделись я и не подозревал во что это выльется, через 4 месяца я танцевал перед 3000 зрителями с невероятными артистами. Эта постановка, наша дружба с Алексеем та война в Украине будут показаны в документальном фильме от Front Raw, который мы вот завершим снимать", - добавил "Терен".

"Поздравляем Александра Терена с невероятным, вдохновляющим выступлением. Вы напомнили всем нам о храбрости мужчин и женщин в Вооруженных Силах Украины. Более 60 героев Украины и символов надежды сошлись на сцене. Те, кто был в зрителях, стали свидетелями чего-то особенного", - написали в обществе Мариуса Петипа.

Александр выступил в Калифорнии (фото:instagram.com/mariuspetipasociety)

Что известно об Александре

Александр Будько служил в украинской армии до 24 августа 2022 года, в результате российских обстрелов получил ранения. После чего ему ампутировали обе ноги.

Однако в последнее время военный находится в США. Мужчине будут делать протезирование ног.

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)