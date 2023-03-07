Воїн у спорті і в житті: українська чемпіонка світу йде до штурмової бригади Нацполіції

26-річна українська спортсменка Світлана Гоцик, неодноразова чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, вирішила особисто приєднатися до справи оборони України і проходить відбір до штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Світлана каже, що її хороша спортивна форма дозволяє не перейматися щодо випробувань на фізичну підготовленість.

Світлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Звичайно, маю переживання, але контролюю їх та психологічно готова до боротьби з ворогом. Знаю, що впораюся з ним", - впевнена вона.

Дівчина проживає в Кам'янському, а свою спортивну кар'єру з боксу розпочала у 13-річному віці. Також вона займалася змішаними єдиноборствами та досягла великих успіхів, неодноразово стаючи чемпіонкою світу.

При цьому Світлана продовжує розвивати свої здібності, розуміючи, що "завжди знайдуться ті, хто захоче помірятись з нею силами".

Світлана Гоцик (фото: скріншот з відео)

"Сьогодні, коли ворог щодня атакує нашу країну, вбиває мирних мешканців, спортсменка не схотіла лишатися осторонь боротьби українського народу з російським окупантом. Коли дізналася, що багато її колег по спорту долучаються до штурмових бригад МВС, також вирішила стати на шлях боротьби", - розповіли в поліції.

Світлана Гоцик (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Гоцик зазначає, що хоче докласти максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити країну до перемоги.

"Тому вирішила долучитися до підрозділу "Лють". Знаю, що до полку вже вступило багато спортсменів, буду серед однодумців, які націлені на перемогу", - каже чемпіонка.

Відео: чемпіонка світу змішаним єдиноборствам Світлана Гоцик проходить відбір до штурмової бригади Нацполіції "Лють"