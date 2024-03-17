Воїн, який втратив ногу, виборов "золото" та "срібло" на міжнародних змаганнях (фото)

Український воїн виборов медалі на міжнародних змаганнях

Як повідомили побратими ветерана, Барилюк зумів вибороти "золото" та "срібло", по дві медалі у кожній категорії.

Воїн змагався одразу у двох видах спорту. Барилюк завоював медалі за біг та веслування.

Військовий на міжнародних змаганнях (фото: instagram.com/47mech_brigade)

Що відомо про військового

Боєць був одним із тих, хто брав участь у літньому контрнаступі на Мелітопольському напрямку. Барилюк пригадував, що наступати було важко, адже російські окупанти замінували "майже кожен клаптик землі".

Військовий отримав "золото" та "срібло" (фото: instagram.com/barilyuk_official)

В одну з ночей військовий та його побратими знищували ворожу техніку та росіян, але снайпер поцілив у його руку. Втім, військовий не пішов з поля бою та продовжував прикривати товаришів, але потім підірвався на протипіхотній міні.

Барилюк втратив ногу, протягом 4 місяців тривало протезування, стільки ж часу знадобилося на реабілітацію. Тоді військовий думав, що нікому не потрібний, він пережив тяжкий період. Втім, боєць не здався, він почав тренуватися та займатися спортом.

Василь Барилюк (фото: instagram.com/barilyuk_official)

"Попри те, що я втратив ногу, життя не закінчилося. Навпаки, у мене стало ще кращим. Треба рухатися далі, а спорт - це інструмент, яким я користуюся, щоб відновитися та продовжити боротьбу з ворогом", - говорив Барилюк.