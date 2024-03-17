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Воїн, який втратив ногу, виборов "золото" та "срібло" на міжнародних змаганнях (фото)

Барилюк брав участь у літньому контрнаступі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Василь Барилюк - воїн 47-ї окремої механізованої бригади, який втратив на війні ногу. Ветеран взяв участь на міжнародних змаганнях United States Air Force and Marine Corp Trials 2024 у Лас-Вегасі. Там він виборов медалі.

Що відомо про Барилюка та які нагороди він отримав, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис зі сторінки 47-ї ОМБр в Instagram.

Український воїн виборов медалі на міжнародних змаганнях

Як повідомили побратими ветерана, Барилюк зумів вибороти "золото" та "срібло", по дві медалі у кожній категорії.

Воїн змагався одразу у двох видах спорту. Барилюк завоював медалі за біг та веслування.

Військовий на міжнародних змаганнях (фото: instagram.com/47mech_brigade)

Що відомо про військового

Боєць був одним із тих, хто брав участь у літньому контрнаступі на Мелітопольському напрямку.  Барилюк пригадував, що наступати було важко, адже російські окупанти замінували "майже кожен клаптик землі". 

Військовий отримав "золото" та "срібло" (фото: instagram.com/barilyuk_official)

В одну з ночей військовий та його побратими знищували ворожу техніку та росіян, але снайпер поцілив у його руку. Втім, військовий не пішов з поля бою та продовжував прикривати товаришів, але потім підірвався на протипіхотній міні.

Барилюк втратив ногу, протягом 4 місяців тривало протезування, стільки ж часу знадобилося на реабілітацію. Тоді військовий думав, що нікому не потрібний, він пережив тяжкий період. Втім, боєць не здався, він почав тренуватися та займатися спортом. 

Василь Барилюк (фото: instagram.com/barilyuk_official)

"Попри те, що я втратив ногу, життя не закінчилося. Навпаки, у мене стало ще кращим. Треба рухатися далі, а спорт - це інструмент, яким я користуюся, щоб відновитися та продовжити боротьбу з ворогом", - говорив Барилюк.

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