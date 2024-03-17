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Потерявший ногу воин завоевал "золото" и "серебро" на международных соревнованиях (фото)

Барилюк принимал участие в летнем контрнаступлении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Василий Барилюк - воин 47-й отдельной механизированной бригады, потерявший на войне ногу. Ветеран принял участие на международных соревнованиях United States Air Force и Marine Corp Trials 2024 в Лас-Вегасе. Там он завоевал медали.

Что известно о Барилюке и какие награды он получил, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост со страницы 47-й ОМБр в Instagram.

Украинский воин завоевал медали на международных соревнованиях

Как сообщили сослуживцы ветерана, Барилюк сумел получить "золото" и "серебро", по две медали в каждой категории.

Воин соревновался сразу в двух видах спорта. Барилюк завоевал медали за бег и греблю.

Военный на международных соревнованиях (фото: instagram.com/47mech_brigade)

Что известно о военном

Боец был одним из тех, кто принимал участие в летнем контрнаступлении на Мелитопольском направлении. Барилюк вспоминал, что наступать было тяжело, ведь российские оккупанты заминировали "почти каждый клочок земли".

Военный получил "золото" и "серебро" (фото: instagram.com/barilyuk_official)

В одну из ночей военный и его сослуживцы уничтожали вражескую технику и россиян, но снайпер попал в его руку. Впрочем, военный не ушел с поля боя и продолжал прикрывать товарищей, но затем подорвался на противопехотной мини.

Барилюк потерял ногу, в течение 4 месяцев продолжалось протезирование, столько же времени ушло на реабилитацию. Тогда военный думал, что никому не нужен, он пережил тяжелый период. Впрочем, боец не сдался, он начал тренироваться и заниматься спортом.

Василий Барилюк (фото: instagram.com/barilyuk_official)

"Несмотря на то, что я потерял ногу, жизнь не закончилась. Напротив, у меня все стало еще лучше. Надо двигаться дальше, а спорт - это инструмент, которым я пользуюсь, чтобы восстановиться и продолжить борьбу с врагом", - говорил Барилюк.

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