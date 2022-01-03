Восстанавливаем баланс витамина D с помощью продуктов: прочь серые будни

Витамин D имеет для организма человека очень большое значение. Он укрепляет кости, помогает работе мозга, повышает иммунитет, снижает проблемы с зубами и костями. Средняя рекомендованная доза в сутки – 400-800 МЕ (10-20 микрограммов).

Этот витамин снижает риск развития рассеянного склероза и сердечно-сосудистых заболевания. Он влияет на настроение человека и может существенно снижать развитие депрессии, апатии.

Исследования показывают, что прием витамина D снижает повышенную тревожность и улучшает общее настроение человека. Он улучшает выносливость, помогает избавиться от лишнего веса.

Самый лучший источник витамина D – солнечный свет. Но зимой и осенью его слишком мало, поэтому нужно восполнять нехватку с помощью продуктов питания.

Грибы

В 100 граммах грибов содержится достаточное количество витамина D, которое поможет восполнить суточную дозу. Добавляйте грибы в привычные блюда или готовьте их в качестве основного блюда.

Лосось

Считается, что дикий лосось – чемпион по количеству витамина D. Две порции этой рыбы в день восполнят суточную норму и улучшат ваше самочувствие.

Палтус

Еще одна рыба, которая поможет восполнить нехватку "солнечного" витамина. В 100 граммах этой рыбы содержится 250% суточной нормы витамина D. В палтусе также полно полезных жирных кислот, которые нужны сердцу и сосудам.

Креветки

В 100 граммах креветок содержится треть суточной дозы витамина D. Но в креветках не должно быть много соли – избыток натрия очень опасен для организма, а особенно для здоровья сердца.

Яйца

Восполнить частично суточную норму витамина D вам помогут обычные куриные яйца. Это всего 4% от необходимого количества, но яйца полезны для всего организма.

Сыр

Еще 3% необходимой суточной нормы витамина D вам поможет восполнить сыр. Достаточно съедать ежедневно 100 граммов, чтобы снизить риск инсульта и поддержать здоровье сосудов и сердца.