Ворожіння та молитви на Андріїв день: як дізнатися свою долю

Прикмети на Андрія

Якщо 13 грудня снігу нема - зима буде теплою

Якщо у річках шумить вода – будуть хуртовини, якщо вода тиха – зима буде спокійна

Сильний сніг напередодні дня Андрія - хуртовини варто чекати ще тиждень

Морози на 13 грудня – наступний рік буде врожайним

Якщо в печі вугілля червоне - чекайте на морози

Якщо сніг пішов і не розтанув - зима буде довгою та сніговою.

День на Андрія ясний та холодний – до добра, теплий – до неприємностей

Молитва до Андрія Первозванного

У День Андрія моляться за різні речі. За старих часів йому молилися, щоб мандрівники та моряки повернулися додому благополучно. А ще щоб зміцнити свою віру.

Молоді дівчата та хлопці моляться про вдалий шлюб та щасливу родину.

Первозданий Апостоле Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової – всехвальний Андрію!

Заклик Христа йти за Ним Ти сприйняв з гарячістю і залишивши свої сіті – все своє майно – та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; тремтливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; у розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачивши наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостолі Андрію! Так ми віруємо і повсякчас сповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він дарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про своїх ближніх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостолі Андрію! Маючи тобі за свого Опікуна і Молитовника, тішимо собі надією, що молитви твої будуть завжди допомагати нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Ворожіння на Андрія

У дохристиянські часи 13 грудня відзначали свято Калити. Саме з того часу і бере початок зимових ворожінь. Зазвичай ворожіння дівчата проводять у ніч із 12 на 13 грудня, але багато різних обрядів здійснюють і ввечері 13 грудня.

Чашки. Кожна дівчина вибирає чашку і в них кладуть монету, шматочок хліба, кільце, цукор та сіль. А потім вони мають із заплющеними очима вказати на одну з чашок. З неї вона дістане своє "майбутнє".

Цукор – радість, сіль – неприємності, монетку – багатство, хліб – благополуччя, кільце – весілля.

Тіні. У сутінках підпалюють від свічки листок паперу та спостерігають за тінями – за їхньою формою визначають майбутнє. Птахи – до великих змін, коти – до романтичних стосунків, хрест – хвороба та випробування, гора – до самотності, ворота – до гостей, дерево – багатство та благополуччя.

Рушник. На ніч за вікно вивішують рушник білого кольору і примовляють: "наречений-ряджений, прийди та втрись". Якщо вранці рушник був мокрий - до зустрічі з коханим та весіллі.

Свічки. Запалюють дві однакові свічки та ставлять поруч. Якщо через деякий час свічки схиляються один до одного, то чекає на щасливий шлюб. Якщо у різні боки – ви ще не зустріли свою половинку.

Чарка. Якщо на вулиці мороз, то можна за допомогою чарки дізнатися про заміжжя та дітей. Потрібно налити в чарку воду, опустити в неї кільце та винести надвір. За кілька годин перевірити результат. Скільки буде горбків на воді – стільки синів, скільки ямок – стільки доньок. Немає ні того, ні іншого – ще рік у дівках ходити.

Кавова гуща. Після ранкової чашки кави не поспішайте виливати гущавину. Накрийте чашку тарілкою і переверніть ногами вгору. Кавова гуща набуде форми на тарілці, яка підкаже майбутнє.

Овал, яйце - до багатства, місяць - швидке заміжжя або нові плани, собака - вірні друзі, кіт - жіночі плітки, дерево - ваше бажання здійсниться, око - будьте обережні, сходи - досягнення цілей

Кільце. Покатайте обручку по підлозі в День Андрія. Якщо покотитися до дверей – світить шлюб у найближчий рік.