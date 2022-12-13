Гадания и молитвы на Андреев день: как узнать свою судьбу

Приметы на Андрея

Если 13 декабря снега нет - зима будет теплой

Если в реках шумит вода - будут метели, если вода тихая - зима будет спокойная

Сильный снег накануне дня Андрея - метели стоит ждать еще неделю

Морозы на 13 декабря - следующий год будет урожайным

Если в печи угли красные - ждите морозов

Если снег пошел и не растаял - зима будет длинная и снежная

День на Андрея ясный и холодный - к добру, теплый - к неприятностям

Молитва к Андрею Первозванному

В День Андрея молятся за разные вещи. В старину ему молились, чтобы путешественники и моряки вернулись домой благополучно. А еще, чтобы укрепить свою веру.

Молодые девушки и парни молятся об удачном браке и счастливой семье.

Первозданний Апостоле Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової – всехвальний Андрію!

Заклик Христа іти за Ним Ти сприйняв з гарячістю й покинув свої сіті – все майно своє – та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; зворушливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; в розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам’ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов’ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостоле Андрію! Так ми віруємо і повсякчас ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він обдарував нас усім потрібним для спасіння й життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостоле Андрію! Маючи тебе за свого Опікуна й Молитовника, тішимо себе надією, що молитви твої завжди допомагатимуть нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Гадания на Андрея

В дохристианские времена 13 декабря отмечали праздник Калиты. Именно с тех времен и берет начало зимних гаданий. Обычно гадания девушки проводят в ночь с 12 на 13 декабря, но много различных обрядов совершают и вечером 13 декабря.

Чашки. Каждая девушка выбирает чашку и в них кладут монетку, кусочек хлеба, кольцо, сахар и соль. А потом они должны с закрытыми глазами указать на одну из чашек. Из нее она достанет свое "будущее".

Сахар - радость, соль - неприятности, монетку - богатство, хлеб - благополучие, кольцо - свадьба.

Тени. В сумерках поджигают от свечи листок бумаги и наблюдают за тенями - по их форме определяют будущее. Птицы - к большим переменам, коты - к романтическим отношениям, крест - болезнь и испытания, гора - к одиночеству, ворота - к гостям, дерево - богатство и благополучие.

Полотенце. На ночь за окно вывешивают полотенце белого цвета и приговаривают: "суженый-ряженый, приди и утрись". Если утром полотенце было мокрое - к встрече с любимым и свадьбе.

Свечи. Зажигают две одинаковые свечи и ставят рядом. Если через некоторое время свечи склоняются друг к другу, то ждет счастливый брак. Если в разные стороны - вы еще не встретили свою половинку.

Рюмка. Если на улице мороз, то можно с помощью рюмки узнать о замужестве и детях. Нужно налить в рюмку воду, опустить в нее кольцо и вынести на улицу. Через пару часов проверить результат. Сколько будет бугорков на воде - столько сыновей, сколько ямок - столько дочек. Нет ни того, ни другого - еще год в девках ходить.

Кофейная гуща. После утренней чашки кофе не спешите выливать гущу. Накройте чашку тарелкой и переверните вверх ногами. Кофейная гуща приобретет форму на тарелке, которая подскажет будущее.

Овал, яйцо - к богатству, луна - скорое замужество или новые планы, собака - верные друзья, кот - женские сплетни, дерево - ваше желание исполнится, глаз - будьте осторожны, ступеньки - достижение целей

Кольцо. Покатайте кольцо по полу в День Андрея. Если покатиться к дверям - светит брак в ближайший год.