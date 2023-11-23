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Ворожіння на Катерини: як у давнину дівчата привертали судженого

Як ворожити на Катерини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

24 листопада в Україні відзначають відзначати день Святої великомучениці Катерини за новим церковним календарем. Катерину називають "нареченою Христа", а сам день вважають днем дівочої долі. У давнину дівчата проводили перші зимові вечорниці, а ще ворожили на свого судженого.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно ворожити на день Святої Катерини.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: місячний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.

Ворожіння на Катерини

Перша традиція полягала в тому, щоб після вечорниць не викидати залишки хліба, а взяти скоринку та покласти собі під подушку. При цьому потрібно сказати: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Після цього уві сні вам повинен наснитися майбутній наречений.

Ще один спосіб ворожіння пов'язаний з кашею. Перед святковою вечерею потрібно переберіть крупу. Але попередньо покладіть в ємність до крупи золоті, срібні та залізні предмети. Що першим витягне дівчина - такий достаток і буде в її нареченого.

Коли зранку на Катерини ви вмиваєтеся, і хвилі на воді швидко розгладжуються, значить скоро відбудеться зустріч із другою половинкою.

Для ще одного ворожіння на Катерини потрібна вишнева гілочка, її слід зірвати у свято і поставити вдома в воду.

Суть ворожіння така: якщо на гілці з'являться квіточки до Різдва Христового, наступного року буде весілля. Якщо квіти не розпустяться до 14 січня, зустріч із судженим відбудеться ще не скоро. А якщо на гілці вишні розпустяться не тільки квіти, а й набухнуть бруньки, то в скоро дівчині варто чекати й на весілля, і поповнення в родині.

Що не можна робити на Катерини

  • Не можна займатися важкою фізичною працею, ремонтом і будівництвом.
  • Жінкам не варто займатися рукоділлям: шити, в'язати, прясти.
  • Не влаштовуйте галасливі гуляння і не зловживайте алкоголем.
  • Не можна розводити багаття і топити печі. Вважається, що дим може нашкодити всьому життю.
  • Не можна викликати духів і спілкуватися з потойбічним світом.
  • Дівчатам не можна засиджуватися допізна в гостях, інакше можна прогнівити долю.

Прикмети на це свято

  • Якщо в цей день холодно, буде зима сурова.
  • Якщо тепла погода, морози вдарять лише на Варварин день.
  • Кола навколо місяця, буде холодна погода.
  • Сонячні промені пучками спрямовуються вгору, незабаром почнеться завірюха.

Раніше ми розповідали, як тепер відзначати головні зимові свята за новим календарем.

Читайте також, яке нове свято хочуть ввести в Україні 19 листопада.

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