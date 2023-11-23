Ворожіння на Катерини: як у давнину дівчата привертали судженого

24 листопада в Україні відзначають відзначати день Святої великомучениці Катерини за новим церковним календарем. Катерину називають "нареченою Христа", а сам день вважають днем дівочої долі. У давнину дівчата проводили перші зимові вечорниці, а ще ворожили на свого судженого.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно ворожити на день Святої Катерини.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: місячний календар, сайт ПЦУ, Вікіпедія.
Перша традиція полягала в тому, щоб після вечорниць не викидати залишки хліба, а взяти скоринку та покласти собі під подушку. При цьому потрібно сказати: "Суджений мій ряджений, приходь скоріше, нагодую тебе". Після цього уві сні вам повинен наснитися майбутній наречений.
Ще один спосіб ворожіння пов'язаний з кашею. Перед святковою вечерею потрібно переберіть крупу. Але попередньо покладіть в ємність до крупи золоті, срібні та залізні предмети. Що першим витягне дівчина - такий достаток і буде в її нареченого.
Коли зранку на Катерини ви вмиваєтеся, і хвилі на воді швидко розгладжуються, значить скоро відбудеться зустріч із другою половинкою.
Для ще одного ворожіння на Катерини потрібна вишнева гілочка, її слід зірвати у свято і поставити вдома в воду.
Суть ворожіння така: якщо на гілці з'являться квіточки до Різдва Христового, наступного року буде весілля. Якщо квіти не розпустяться до 14 січня, зустріч із судженим відбудеться ще не скоро. А якщо на гілці вишні розпустяться не тільки квіти, а й набухнуть бруньки, то в скоро дівчині варто чекати й на весілля, і поповнення в родині.
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