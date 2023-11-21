В Україні хочуть відзначати популярне у світі свято. Яка його мета і традиції
В Україні може з'явитися нове офіційне свято, а саме Міжнародний день чоловіків. Народні депутати вважають, що таким чином забезпечать рівність статей. Потенційною датою святкування може стати 19 листопада. У світі цей день відзначають досить давно й надають йому вагомого значення.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чи потрібен Міжнародний день чоловіків в Україні та як його відзначають в інших країнах світу.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: законопроєкт №10270, Вікіпедія.
Навіщо Україні Міжнародний день чоловіків
Автори законопроєкту переконані, що таке свято потрібне для забезпечення повноцінної рівності статей. Оскільки в Україні та інших країнах існують такі свята як Міжнародний жіночий день і День прав людини, то важливо встановити й Міжнародний чоловічий день.
"Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Воно показує, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями", - йдеться в пояснювальній записці.
Як це свято відзначають у світі
Джер Тілуксінґ вперше запровадив Міжнародний день чоловіків 19 листопада на честь дня народження свого батька в Тринідаді й Тобаго. Проте на Мальті Міжнародний день чоловіків відзначають ще з 1994 року неофіційно.
Тілуксінґ пропагував Міжнародний чоловічий день як не просто гендерний день, а день, коли можна розв'язувати всі питання, що стосуються чоловіків та хлопців. Останнім часом свято почало нести певну соціальну місію, актуалізовуючи проблеми чоловіків.
Щороку 19 листопада у світі розглядають актуальні теми. Наприклад, у 2003 році була тема чоловічого здоров'я, а у 2009 - тема позитивної ролі чоловіків.
У 2009 році були також затверджені цілі святкування Міжнародного дня чоловіків:
- заохочення позитивної рольової моделі чоловіків
- для відзначення чоловічого позитивного вкладу в громадськість, державу, родину, шлюб, виховання дітей і навколишнє середовище
- для зосередження уваги на чоловічому здоров'ї, соціальному, емоційному, фізичному та духовному добробуті
- для посилення уваги до питання дискримінації щодо чоловіків у сфері соціальних послуг, соціальних відносин і права
- для покращення стосунків між представниками різних статей та забезпечення гендерної рівности.
- для створення безпечнішого та кращого світу, де люди можуть розвиватись, аби повністю розкрити свій потенціал
Цікаві традиції святкування
В Австралії 19 листопада чоловіки носять червону троянду на знак сили характеру та мужності, а жінки дарують їм квіти.
У Китаї в місті Гонконг у 2010 році відбулося особливе відзначення Міжнародного дня чоловіків. Всім чоловікам запропонували безкоштовно їздити на міській канатній дорозі Нгун Пінг 360 Тунг Чунг в обидва кінці.
У Танзанії у 2011 році провели захід з виставами, іграми та освітніми лекціями. Проводили також футбольний турнір, для участі в якому кожна команда повинна була відвідати дві інформаційні сесії щодо сексуального та репродуктивного здоров'я чоловіків, ВІЛ/СНІДу, гендерних ролей та належного управління.
У Франції Discovery Channel провів змагання з нарощування вусів до Міжнародного чоловічого дня 2010 року. Переможців конкурсу визначило народне голосування.
Разом із тим у багатьох країнах світу в Міжнародний день чоловіків заведено проводити соціальні заходи, спрямовані на порушення та розв'язок тої чи іншої актуальної проблеми чоловіків.
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