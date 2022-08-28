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Воровали цветы с могил военных и продавали на базаре в Мукачево: преступникам грозит суровое наказание

Фото: В Мукачево пара воровала цветы с могил военных и продавала на рынке (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Мукачево семейная пара воровала цветы с могил военных на Аллее Славы Героев и потом продавала их на рынке. Пару уже задержала полиция и доставила в управление.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Мукачево.

Сообщается, что работники криминальной полиции Мукачевского районного управления разыскали двух местных жителей, которые причастны к воровству на центральном кладбище.

Установлено, что это жители Мукачево, мужчина и женщина, 34 и 35 лет, которые находятся в гражданском браке.

По данным полиции, эта пара по утрам совершала набеги на центральное кладбище в Мукачево. Там они воровали цветы с могил военнослужащих, на Аллее Славы Героев. Потом эти цветы они формировали в новые композиции и продавали - на местных рынках, а также в заведениях отдыха.

В Мукачево пара воровала цветы с могил украинских защитников

Обоих подозреваемых задержали и доставили в полицейское управление. Сейчас они дают показания и уже установлено, что они причастны как минимум к четырем случаям кражи цветов. Их действия попали на камеры.

Злоумышленникам инкриминируют часть 3 ст. 297 Криминального кодекса Украины (надругательство над могилой, совершенная за предварительным сговором группой лиц).

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от 4 до 5 лет или лишения воли на срок от 4 до 7 лет. Расследование по этому делу продолжается.

Кстати, ранее мы писали о том, что под Киевом неадекват стрелял в украинский флаг и размахивал гранатой.

А еще рассказывали о том, что в Тульчине преступник ограбил детей, которые собирали деньги для ВСУ - расплата настигла мгновенно.

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