Крали квіти з могил військових і продавали на базарі в Мукачеві: злочинцям загрожує суворе покарання

Повідомляється, що працівники кримінальної поліції Мукачівського районного управління розшукали двох місцевих жителів, які причетні до крадіжки на центральному кладовищі.

Встановлено, що це мешканці Мукачева, чоловік та жінка, 34 та 35 років, які перебувають у цивільному шлюбі.

За даними поліції, ця пара вранці здійснювала набіги на Центральне кладовище в Мукачеві. Там вони крали квіти з могил військовослужбовців, на Алеї Слави Героїв. Потім ці квіти вони формували в нові композиції та продавали - на місцевих ринках, а також у закладах відпочинку.

У Мукачеві пара крала квіти з могил українських захисників

Обох підозрюваних затримали та доставили в поліцейське управління. Зараз вони дають свідчення і вже встановлено, що вони причетні як мінімум до чотирьох випадків крадіжки квітів. Їхні дії потрапили на камери.

Зловмисникам інкримінують частину 3 ст.297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Розслідування у цій справі триває.