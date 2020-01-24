Воротник из кота: в Киеве на секонд-хенде обнаружили необычную находку

Мех из кота нашли посетители столичного секонд-хенда "Сириус". Первой о находке сообщила Любовь Харченко. Она увидела мех, очень похожий на кошачий, и спросила у продавцов из чего он сделан, но ее сразу же попросили покинуть рынок.

В палатке с непонятным мехом торговали шарфами, воротниками, сумками и поясами. При этом у многих этих изделий была окраска, которая напоминает кошачью. На некоторых изделиях на обратной стороне был штамп с изображением кота и зарубежной маркировкой.

Мех из кота (фото: Telegram-канал "Ху**ый Киев")

При этом продавцы говорят, что у них все законно, и весь товар – это секонд-хенд, который привезли из Германии. Но никаких документов торговцы не предоставили. Они показали лишь санитарно-эпидемиологическую экспертизу, которая была просрочена. Об этом сообщает Telegram-канал "Ху**ый Киев".

Напомним, что в Киеве бросили шесть тигров, которых использовали для развлечения богатых людей. Животных нашли на Жуковом острове в Киеве (Голосеевский район). Тигры были заперты в непригодных для содержания вольерах. При этом их хозяин пропал.

Позже стало известно, что дикие кошки принадлежат бизнесмену Владимиру Буланькову. Животные нужны были ему для загородной резиденции Tiger President Club, которую посещали сливки украинского общества.