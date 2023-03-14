Залужний у День добровольця: "Ворог хоче нас зламати, але нація - непереможна"

Що написав Залужний у День добровольця

"Відданість. Рішучість. І щире прагнення захищати Батьківщину. Щодня. Щосекунди. Українці демонструють всьому світу, що означає - бути добровольцем. Насамперед, у героїчних боях на передовій. У цілодобовій волонтерській праці. Допомогою в тилу. За покликом серця, заради перемоги", - сказано в повідомленні головнокомандуючого.

"Ворог хоче нас зламати, але нація добровольців - непереможна. Сьогодні всі ми, як ніколи, згуртовані і боремося за свою незалежність. З Днем українського добровольця!" - додав він.

Залужний привітав українців з Днем добровольця (фото: facebook.com/CinCAFU)

Нагадаємо, що дата 14 березня для Дня добровольця була обрана не випадково.

Саме в цей день у 2014 році на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону.

Чоловіки й жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України - на захист нашої держави та її суверенітету від російських загарбників.