В вопросе повышения тарифов поставлена точка: чего ждать украинцам

В Украине не планируют повышать коммунальные тарифы в ближайшее время. Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью для РБК-Украина.

Чернышов объяснил, что сейчас в Украине есть несколько программ, которые помогают гражданам платить меньше.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию", - сказал министр.

Он добавил, что такое покрытие расходов не является кредитом для жителей многоквартирных домов.

"На практике это выглядит так: ОСМД должно инвестировать 30% собственных средств, 70% инвестируем мы. Это не кредит, это помощь. Спрос есть, он мог бы быть больше. Для того чтобы его реализовать, нужна сплоченность жителей. Для многоквартирных домов это иногда трудно сделать, это требует лидерства и не очень высокого уровня патернализма в психологии жителей населенного пункта или дома", - объяснил Чернышов.

Он поблагодарил жителей Украины за высокий уровень покрытия задолженности по коммунальным услугам и отметил, что отопительный сезон в стране начнется вовремя.

"Возможно, я вас удивлю, но я хочу поблагодарить украинцев за уровень расчетов, который они фактически обеспечивают в этом году. Он очень высокий, особенно если брать во внимание ситуацию с экономическими последствиями, которые мы ощущаем каждый день в период пандемии. Я уверен, что мы начнем вовремя. Когда мы говорим вовремя, то имеем в виду среднесуточную температуру в течение трех суток ниже или равной +8 градусам. В то же время решение о начале отопительного сезона принимается в каждом населенном пункте органом местного самоуправления. Но 8 градусов – это уже обязанность начать отопительный сезон – тянуть дальше невозможно", - сообщил министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Украине включат отопление.

А также рассказывали о том, что в Минэнерго рассказали, что будет с коммунальными тарифами в Украине.