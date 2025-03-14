"Вони вже в дорозі". Учений передбачив зустріч з інопланетянами і пояснив, чому це питання часу

Аві Лоеб, ізраїльсько-американський фізик-теоретик, викликав дискусію, заявивши, що зустріч з інопланетною цивілізацією - лише питання часу, і наголосив на важливості точності часу для розуміння інопланетних технологій.

"Питання лише в тому, коли ми помітимо міжзоряних мандрівників, які прибувають без належної візи", - заявив учений. За його словами, депортація інопланетян на їхні рідні екзопланети буде вкрай дорогою і займе мільярди років за умови використання звичайних хімічних двигунів. "Нам доведеться навчитися жити з цими інопланетянами і просувати різноманітність та інклюзивність у галактичному контексті", - додав він.

Аві Лоеб (фото: National Academy of Sciences, 2023)

Точність часу для розуміння інопланетних технологій

Учений також звернув увагу на проблему точності часу під час інтерпретації інопланетних даних. Він зазначив, що Сонце утворилося в останній третині космічної історії, що робить нас відносно пізніми учасниками міжзоряних подорожей. Досвідчені мандрівники могли вести свої міжзоряні подорожі мільярди років.

"Уявіть собі міжзоряного туриста, який носить механічний аналоговий годинник. Така хронометрія в кращому разі точна в межах 3 секунд на день, або, що еквівалентно, 30 000 років на мільярд років. Ця похибка часу порівнянна з кількістю часу, необхідною для переходу від однієї зірки до іншої за допомогою хімічного двигуна. Міжзоряні мандрівники повинні носити більш точний годинник, щоб мати надійний запис часу", - наголосив учений.

Він зазначив, що сучасний атомний годинник має неймовірну точність, але задався питанням про граничну точність, яку досягає годинник. На його думку, в рамках сучасної фізики, існує межа, пов'язана з планківською енергією і частотою.

Учений також порушив філософське питання про природу часу, припустивши, що час може бути дискретним, як у комп'ютерній симуляції. "Якщо наш світ - комп'ютерна симуляція, як припустив філософ Нік Бостром 2003 року, то вдосконалений годинник може зрештою дозволити дискретні часові інтервали симуляції. Точний годинник виявить фізичну реальність, що складається зі знімків, у яких нічого не відбувається між дискретними часовими кроками", - заявив він.

Учений висловив сподівання, що інопланетні гості носитимуть планківський годинник, який покаже, що час безперервний, і ми не живемо в симуляції. Він також підкреслив культурні нюанси, пов'язані з вимірюванням часу, зазначивши, що інопланетяни можуть використовувати інші системи відліку, засновані на орбітальному періоді їхніх рідних планет.

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