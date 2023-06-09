"Вони вважають, що можна": Кошовий заступився за доньку, яка слухає пісні російською
Дочка коміка Євгена Кошового Варвара нещодавно нарвалася на критику від підписників за те, що слухає російські пісні та розмовляє російською. Шоумен пояснив, що його 15-річна дочка слухає лише тих артистів РФ, які підтримали Україну.
Про це телеведучий розповів у програмі "Слава+".
Що розповів Кошовий про доньку
Євген повідомив, що бесіду з донькою він уже провів, але вона пояснила йому, що слухає тих росіян, які "за Україну".
"Дивися, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступили проти влади і стали "іноагентом" у Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають на російською", - відповів він Славі Дьоміну.
Кошовий з дочкою Варварою (фото: instagram.com yalta_k)
Також Кошовий повідомив, що Варвара чудово знає українську мову, хоча вдома в сім'ї вони розмовляють російською.
"Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона повинна це сама зрозуміти. У школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо - іноді російською, іноді українською", - сказав артист "Кварталу".
Які стосунки у Кошового з Варварою
Євген зізнався, що стосунки з дочкою певний час були досить складними. Зараз Варвара мріє стати співачкою та збирати стадіони.
"Десь протягом двох років у нас були складні стосунки, років зо два", - сказав він.
Нагадаємо, що Кошовий розповів, чому дочка ходить до психолога.