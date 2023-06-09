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"Вони вважають, що можна": Кошовий заступився за доньку, яка слухає пісні російською

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П'ятниця 09 червня 2023 12:44
"Вони вважають, що можна": Кошовий заступився за доньку, яка слухає пісні російською Євген Кошовий відреагував на критику його дочки за російську мову (instagram. com yalta_k)
Автор: Людмила Жукова

Дочка коміка Євгена Кошового Варвара нещодавно нарвалася на критику від підписників за те, що слухає російські пісні та розмовляє російською. Шоумен пояснив, що його 15-річна дочка слухає лише тих артистів РФ, які підтримали Україну.

Про це телеведучий розповів у програмі "Слава+".

Що розповів Кошовий про доньку

Євген повідомив, що бесіду з донькою він уже провів, але вона пояснила йому, що слухає тих росіян, які "за Україну".

"Дивися, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступили проти влади і стали "іноагентом" у Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають на російською", - відповів він Славі Дьоміну.

&quot;Вони вважають, що можна&quot;: Кошовий заступився за доньку, яка слухає пісні російськоюКошовий з дочкою Варварою (фото: instagram.com yalta_k)

Також Кошовий повідомив, що Варвара чудово знає українську мову, хоча вдома в сім'ї вони розмовляють російською.

"Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона повинна це сама зрозуміти. У школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо - іноді російською, іноді українською", - сказав артист "Кварталу".

Які стосунки у Кошового з Варварою

Євген зізнався, що стосунки з дочкою певний час були досить складними. Зараз Варвара мріє стати співачкою та збирати стадіони.

"Десь протягом двох років у нас були складні стосунки, років зо два", - сказав він.

Нагадаємо, що Кошовий розповів, чому дочка ходить до психолога.

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Євген Кошовий русский язык дочь